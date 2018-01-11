TRT'deki programa öğretmenlerden tepki

TRT'nin çocuk kanalında yayınlanan, “Öğretmenim canım benim” adlı programı, öğretmenler tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayet edildi.

TRT'de çocuk kanalında yayınlanan, “Öğretmenim canım benim” adlı programı, öğretmenler, RTÜK'e şikayet etti.

Anadolu Eğitim Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Kanalda süreli olarak yayınlanan bir programda öğretmenlik mesleğine yakışmayacak karikatürize tipleme, körpe zihinlerdeki algıyı kalıcı olarak bozmaktadır" denildi.

Odatv'de yer alan habere göre, söz konusu yayına son verilmesini talep eden sendika, şimdiye kadar yayınlanan bölümlerde de yapılan mesleki istismarın cezalandırılması için RTÜK'e başvuruda bulundu.