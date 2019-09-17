TRT'de 'istihdam fazlası' oyunu

9 Temmuz 2018’de kanun hükmünde kararname (KHK) ile yapılan değişiklikle “İstihdam Dışı Personel belirleme ve Devlet Personel Başkanlığı’na (DPB) bildirme” yetkisi verilen TRT’de, skandallar bitmiyor. İstihdam fazlalığı gerekçesiyle emekliliği hak eden 2 bin 100 personelden 1774’ü teşvik ikramiyesi de verilerek TRT’den emekli edilmiş, kalan 300 çalışan ise kurumda “tedirgin” biçimde çalışmaya devam etmişti. TRT yönetimine verilen İstihdam fazlası personel (İFP) belirleme yetkisiyle daha sonra, 143 çalışan “isteği dışında ve habersizce” başka kurumlara gönderilirken; 80 çalışanın, kurumda böyle bir uygulama olmamasına karşın “gönüllü İFP” yapılarak “ayrıcalıklı statülerle” istedikleri yerlere atandığı ortaya çıkmıştı.
Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, TRT’de, 143’ü isteği dışında, 80’i kendi isteğiyle olmak üzere toplamda 223 kişi “istihdam fazlası” olarak belirlenirken; 9 Temmuz 2018 tarihinden bu yana TRT bünyesine toplamda 1422 yeni personelin alındığı ortaya çıktı. Göreve başlayan 1422 yeni kişiden 28’i “Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel” olurken, 1394’ünün “Özel Hukuka Tabi Personel” statüsünde olduğu belirlendi ancak daha sonra taşeron şirketin aradan çıkarıldığı öğrenildi.
TRT'NİN İÇİ BOŞALTILIYOR
KESK Haber-Sen Genel Sekreteri Burak Ustaoğlu, TRT'de yaşanan operasyona ilişkin soL'a yaptığı açıklamada TRT'nin istihdam fazlası operasyonuna ve kurum içinde yapılan baskıya dikkat çekmiş, kurumda zorla emekli etme girişimlerine ve yoğun baskılara ilişkin çarpıcı örnekler vermişti:
TRT'de engelli kadrosunda çalışan ve emekliliği yeni dolan arkadaşı da ikna odasına aldılar büyük bir aceleyle. Bu acele niye?
Büyük bir acele ve telaş var. Bir korku rüzgarı yarattılar ve bu korku rüzgarıyla artık kuruma küsmüş, ayakları geri geri giden ama hâlâ kamu yayıncılığı yapmak isteyen isimlere yeni bir darbe vurdular ve emekliliğe zorladılar. 10 yılda bir kurumda kaç kez teşvik çıkar? TRT'de 10 senede üç kez çıkardılar.
Bunun tek amacı liyakat sahibi isimlerin tasfiye edilmesi, kendi iş bilmez ve biat eden kadrolarının kuruma doldurulması.
TRT'nin kalitesi, yayıncılık kültürü gün geçtikçe daha da aşağı düşürülüyor. Çok çok zayıf kadrolara çok büyük işler teslim ediliyor.
Emekliliği gelmemiş ama uzun yıllardır TRT'de çalışanları da "istihdam fazlası personel" adı altında Devlet Personel Dairesi'nin havuzuna göndereceklerini, başka kurumlarda çalıştıracaklarını iletiyorlar. Bir yandan istihdam fazlası personel listesi hazırlıyorlar, bir yandan da kapatılan başbakanlıktan 600 kişi TRT'ye gönderiliyor. Hani istihdam fazlası vardı?