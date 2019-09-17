TRT'de 'istihdam fazlası' oyunu

TRT'de istihdam fazlası denilerek kurumda görev yapan birçok deneyimli isim başka kurumlara gönderilirken, son 14 ayda 1422 kişi işe alındı.

9 Temmuz 2018’de kanun hükmünde kararname (KHK) ile yapılan değişiklikle “İstihdam Dışı Personel belirleme ve Devlet Personel Başkanlığı’na (DPB) bildirme” yetkisi verilen TRT’de, skandallar bitmiyor. İstihdam fazlalığı gerekçesiyle emekliliği hak eden 2 bin 100 personelden 1774’ü teşvik ikramiyesi de verilerek TRT’den emekli edilmiş, kalan 300 çalışan ise kurumda “tedirgin” biçimde çalışmaya devam etmişti. TRT yönetimine verilen İstihdam fazlası personel (İFP) belirleme yetkisiyle daha sonra, 143 çalışan “isteği dışında ve habersizce” başka kurumlara gönderilirken; 80 çalışanın, kurumda böyle bir uygulama olmamasına karşın “gönüllü İFP” yapılarak “ayrıcalıklı statülerle” istedikleri yerlere atandığı ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, TRT’de, 143’ü isteği dışında, 80’i kendi isteğiyle olmak üzere toplamda 223 kişi “istihdam fazlası” olarak belirlenirken; 9 Temmuz 2018 tarihinden bu yana TRT bünyesine toplamda 1422 yeni personelin alındığı ortaya çıktı. Göreve başlayan 1422 yeni kişiden 28’i “Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel” olurken, 1394’ünün “Özel Hukuka Tabi Personel” statüsünde olduğu belirlendi ancak daha sonra taşeron şirketin aradan çıkarıldığı öğrenildi.

TRT'NİN İÇİ BOŞALTILIYOR

KESK Haber-Sen Genel Sekreteri Burak Ustaoğlu, TRT'de yaşanan operasyona ilişkin soL'a yaptığı açıklamada TRT'nin istihdam fazlası operasyonuna ve kurum içinde yapılan baskıya dikkat çekmiş, kurumda zorla emekli etme girişimlerine ve yoğun baskılara ilişkin çarpıcı örnekler vermişti: