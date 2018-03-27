CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Doğan Medya'nın satışıyla ilgili soru işaretlerini Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yöneltti. Yarkadaş 'TRT Genel Müdürü Kanal D’ye mi atanacak?' iddialarının cevaplanmasını istedi.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasıyla birlikte “Satış için gerekli olan 1.1 milyar dolar nasıl bulunacak?” sorusu gündeme geldi.

Meclise konuya ilişkin bir soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TRT’den sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “Satışın gerçekleşebilmesi için gereken para, TRT’nin reklam gelirlerinin havuza yönlendirilmesiyle mi finanse edilecek?” diye sordu.

'REKLAM HAVUZU OLUŞTURULACAĞI DİLE GETİRİLİYOR'

Yarkadaş aynı zamanda, Bozdağ’a “TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Kanal D’nin Genel Müdürlüğüne mi atanacak?” diye de sordu. Yarkadaş, “TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in Kanal D’nin Genel Müdürlüğüne atanması için istifa edeceği ya da ettirileceği bilgisi doğru mudur? Eren’in istifa etmesinin ardından ATV, Kanal D, A Haber, A Spor ve CNN Türk’ün reklam pazarlamasını yapacağı bir reklam şirketi kurulacağı iddia edilmektedir. Bu şirketin, 1.1 milyar dolarlık satış işlemini finanse edebilmek için bir reklam havuzu oluşturacağı dile getirilmektedir” dedi.

‘TRT’NİN REKLAMLARI HAVUZA MI AKACAK?’

Medya kulislerindeki iddialara göre, bu paranın bir an önce toplanabilmesi için kamuya ait olan TRT’nin bazı kanallarının artık reklam yayımlamayacağı ve reklam pastasındaki dilimini adı geçen yeni reklam şirketine terk edeceği ya da dolaylı olarak yönlendireceği iddialarını hatırlatan Yarkadaş, Bekir Bozdağ’ın şu soruları yanıtlamasını istedi: