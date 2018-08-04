TRT Genel Müdürü: Hem kadınım hem erkek diyen birini canlı yayımlayamam ki

Eurovision Şarkı Yarışması'na ilişkin konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, 'Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki' dedi.

Eurovision Şarkı Yarışması'na ilişkin konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki" açıklamasında bulundu.

'DÜZELİRSE TEKRAR EUROVİSİON'A GİRERİZ'

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi'ne katılan TRT Genel Müdürü Eren, Eurovision Şarkı Yarışması'yla ilgili soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki. Avrupa Yayıncılar Birliğine, Eurovision'la ilgili olarak 'Siz saptınız değerlerinizden.' dedim. Bundan dolayı başka ülkeler de çıktı. Orada bir zihin karmaşası var, yöneticilerinden dolayı. O düzelirse tekrar Eurovision'a gireriz."