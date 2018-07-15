TRT ekibi Yunanistan'da gözaltına alındı

15 Temmuz dolayısıyla yayın yapmak üzere Yunanistan'a giden TRT ekibi, gözaltına alındı.

15 Temmuz nedeniyle Yunanistan'da bulunan TRT ekibinin, Yunan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak, 3,5 saat Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu belirtildi. TRT muhabiri Fatih Sabuncu, TRT kameramanı Ufuk Karagül ve ulaştırma görevlisi Metin Talu'dan oluşan ekip, Aleksandropolis (Dedağaç) Havalimanı yakınlarında 15 Temmuz yayınları için canlı yayın testi yaptıktan sonra resmi plakalı araçlarıyla kaldıkları otele döndükleri sırada polis tarafından araçları durdurularak, gözaltına alındı. Üzerlerinde bulunan telefon, cüzdan kimlik gibi özel eşyalarına polisler tarafından el konulan ekip, sevk edildikleri Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde 3,5 saat tutulduktan sonra serbest bırakıldı.