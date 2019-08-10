TRT Çocuk'tan 'sansür' savunması: Biz de çevreciyiz

TRT Çocuk'ta yayınlanan programda Kaz Dağları'ndaki doğa katliamına dikkat çekmek isteyen 9 yaşındaki Utku'nun sesinin kısılıp ardından yayından alınmasına ilişkin kanaldan ve sunucudan 'Biz de çevreciyiz' savunması geldi.

TRT Çocuk’ta yayınlanan 'Haberin Olsun' adlı çocuk programına telefonla katılan Utku isimli 9 yaşında bir çocuğun yaptığı konuşmanın sonunda Kaz Dağı'ndaki doğa talanına dikkat çekerken sesinin reji tarafından kısılmasına dair kanaldan ve program sunucusundan savunma geldi.

"Çevre bilincine dair sayısız içerik ürettiklerini" savunan kanal, "Biz TRT Çocuk olarak bütün ailelerin çocuklarına güvenle emanet ettiği kanalımızı günlük tartışmaların hep uzağında tuttuk. Ailelerimiz ve bu konuda bize hep destek oldu. Bu tartışmaların bir canlı yayın üzerinden TRT çocuğa taşınmaması gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Programın sunucusu Gözde Çevik ise, programın ardından göz yaşlarıyla evine döndüğünü söyledi. Kanal ve kendisinin çevreci olduğunu öne süren Çevik, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gündelik tartışmalarının bir parçası olmayacağız" diye konuştu.