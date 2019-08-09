TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk kanalına bağlanan bir çocuk ‘Kaz Dağları’mıza şu anda çok büyük zarar verilmekte’ der demez sözü kesilerek yayından alındı.

TRT Çocuk kanalında “Haberin Olsun” adlı programa telefonla bağlanan bir çocuk “Ağaçlar kesilmesin” diyince önce sunucu tarafından sözü kesildi.

Çocuğun daha sonra “Bir şey daha söylemek istiyorum, Kaz Dağları’mıza şu anda çok büyük zarar verilmekte” demesi üzerine sunucu “Utkucuğum, Utkucuğum. Güzel güzel konuştuk şimdi seninle, tekrar iyi bayramlar diliyorum şimdiden” diyerek çocuğun sözünü kesti ve çocuğu yayından aldı. Daha sonra programa ara verilerek tanıtım yayınına geçildi.

Yuh TRT çocuk yuh

Bir çocuğun sesini kesecek kadar

Korkaksınız..zavallısınız

Yazıklar olsun sizin haberciliğinize! #KazdağlarıHepimizin pic.twitter.com/CsnjR523nd — AKSİ ADAM (@AksiAdam_) August 9, 2019

TRT Çocuk, Haberin Olsun adlı programda çocuk haberleri sunuyor ve haberin içeriğiyle ilgili telefon alıp “doğru” cevap veren çocuklara ödül veriyor. Alamos Gold'un altın madeni için ağaçları katletmesine karşı duyarlılık ve sorumluluk gösteren 9 yaşındaki Utku ise verdiği “doğru cevap”la TRT Çocuk tarafından yayından alınmakla cezalandırılmış oldu.

