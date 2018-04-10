TRT 'Arzunuz var mı?' diye sordu

TRT, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay, MİT, MGK ve RTÜK’e bir yazı göndererek yayımlanmasını istedikleri programları sordu.

AKP iktidarında AKP’nin resmi kanallarından biri haline gelen TRT, yayımlayacağı programları önceden Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay, MİT, MGK ve RTÜK’e sordu.

Genel Müdür İbrahim Eren imzalı yazıda, 2019 yılında TRT’de yayımlanması istenen yayınlar ve haber programları konusunda teklifte bulunulması talep edildi.

Yazının ekinde “Toplumsal Konular, Uluslararası Konular, Kültür-Sanat ve Spor’’ başlıkları yer alırken, ilk talep Genelkurmay’dan geldi. Genelkurmay, “terörle mücadeleye dönük yayınlar” isterken, Aile Bakanlığı da boşanma konusunun işlenmesini önerdi. Malatya Belediyesi ise “Kayısı” konusunda yayın talebinde bulundu.