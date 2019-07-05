Tiyatrocu Cenk Dost Verdi 11 aylık tutukluluğun ardından serbest

11 aydır tutuklu olan tiyatro oyuncusu Cenk Dost Verdi bugün özgürlüğüne kavuştu.

Tiyatro oyuncusu Cenk Dost Verdi, 11 aylık tutukluluğun ardından cezaevinden tahliye edildi.

Verdi’nin özgürlüğüne kavuşmasını Müstehak dergisi sosyal medya hesabından “Günün en güzel haberi geldi: 11 aydır tutuklu olan oyuncu Cenk Dost Verdi artık özgürlüğüne kavuştu serbest bırakıldı!” sözleriyle duyurdu.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Cenk Dost Verdi, üç gün önce açık cezaevine geçmiş ve denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak serbest bırakılması için başvurusunu yapmıştı.