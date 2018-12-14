TGS: Sadece iktidara yakın gazetecilere basın kartı verilecek

Türkiye Gazeteciler Sendikası, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle ilgili yaptığı açıklamada ‘Bu yönetmelik, basın kartının artık sadece iktidara yakın gazetecilere verileceğinin ilânıdır’ dedi, yönetmeliğin iptal edilmesini istedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), bugün Resmi Gazete’de yayımlanan basın kartı yönetmeliğine ilişkin değişiklikle ilgili açıklama yaptı. Basın kartının “sarayın tekeline alındığı”nı belirten sendika artık yalnızca iktidara yakın gazetecilere basın kartı verileceğini söyledi.

Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün kapatılarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Teşkilatı’nın kurulmasının ardından Basın Kartı Yönetmeliğinin değiştirildiği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

“Yeni yönetmelik ile hem basın kartı komisyonunun bileşenlerine dair esaslar değiştirildi hem de kartı almak zorlaştırıldı. Daha önce sekreterlik görevi yürüten İletişim Başkanlığı bütün yetkileri kendi eline topladı. Daha önce sadece Bakanlık Basın Müşavirlerine verilen sarı basın kartına ek olarak bu yönetmelikle Bakan'ın istediği personele basın kartı vermek yetkisi de tanıdı.”

Sık sık iktidar lehine esnetildiğine tanık olunan ‘suç işlemeye tahrik’, ‘suçu ve suçluyu övme’, ‘kanunlara uymamaya tahrik’, ‘milli savunmaya, anayasal düzene, devlet sırlarına karşı suçlar’ gibi yasa maddelerinden hüküm giyen gazetecilerin artık basın kartı alamayacaklarına ya da basın kartlarının iptal edileceğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YÜZLERCE GAZETECİ YAPTIĞI HABERLERDEN DOLAYI CEZALANDIRILIYOR

“Hukukun bağımsızlığının tartışıldığı bir dönemde, yüzlerce gazeteci yaptığı haberlerden dolayı hukuksuz bir şekilde cezalandırılırken, 144 gazeteci cezaevlerinde tutulurken yapılan bu yönetmelik değişikliği gazetecilerin elinden basın kartını almak anlamına geliyor.

Ayrıca; daha önce 15 kişiden oluşan Basın Kartı Komisyonu'ndaki üye sayısının 9’a düşürülmesini ve meslek örgütlerinden gelen temsilci sayısının azaltılarak üçe indirilmesini de kabul etmemiz mümkün değildir. Bu yönetmelik, basın kartının artık sadece iktidara yakın gazetecilere verileceğinin ilânıdır.

İletişim Başkanlığı Teşkilatına çağrımız bu yönetmeliği iptal etmesi, meslek örgütlerinden fikir alarak gazeteciyi ve gazeteciliği koruyan bir yönetmelik çıkartılmasıdır.”

