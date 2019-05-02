Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buuşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 169'uncu sayısı, yarın "Tek çıkış emekçilerin ittifakı" manşetiyle çıkıyor.

Ülke genelindeki 1 Mayıs etkinlikleri ve TKP'nin 20 ilde düzenlediği 1 Mayıs yürüyüşlerini ele alan gazete, "Emekçilerin ittifakı tek çıkış yolu, gerisi yalan" mesajı veriyor.

Gazetenin sunum yazısında şu ifadeler yer alıyor:

TEK ÇIKIŞ EMEKÇİLERİN İTTİFAKI

AKP’nin seçim kaybetmemek için Haziran’da bulduğu ittifak düzenlemesi, patronların “iki partili sistem” hayalleriyle de uyumluydu ama maksat hasıl olmuş gibi görünmüyor.

Bir kere sermaye siyaseti bir türlü sadeleşmeyi kabul etmiyor. Dükkancılık var ama tek neden bu değil: Emekçileri temsil edenler marjinalleştirilemediğinde, iki partili sistem de hayal oluyor. Patron partileri ikiye indirgense, kalabalığı ortadan kaldıracağız derken meydanı komünistlere açmış olacaklar.

Yine de ittifaklar, emekçilerin kafasını karıştırmak gibi bir iş görüyor. Adları bile hiçbir gerçek ayrıma işaret etmiyor: Cumhur ve Millet. Cumhur’un Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına doğrudan işaret etmesi dışında hiçbir şey anlatmıyor.

Oysa, gerçek bir ittifak zemini var ülkede. Öyle seçim kazanmak, aday pazarlığı yapmak için değil. Birbirinden ayrı duran ama aslında aynı yerde duranların ittifakı. Sürdürdükleri hayat kavgasında birlik için, birlikte haklarını aramak, patronların ensesine dikilmek için.

Emekçilerin ittifakı tek çıkış yolu. Gerisi yalan.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: