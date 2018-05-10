'T A M A M' mesajı yandaş gazetenin ayarını bozdu

AKP'lilerin 'T A M A M' mesajı sonrası artan siniri gazete manşetlerine de yansıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Millet tamam derse çekiliriz" açıklaması sonrası sosyal medyada 2 milyondan fazla 'T A M A M' mesajı paylaşılınca çözümü önce "bot" hesaplarda arayan AKP'liler, şimdi de hakarete ve saldırıya başladı.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesi, bugün konuya ilişkin "Kuş beyinliler" manşeti attı.
Gazete, AKP'nin "devam" mesajını bot hesaplarla yaymaya çalışırken yakalandığını ve binlerce mesajın silindiğini görmezden gelirken, yine bot hesap yalanına sarıldı: