Suudi sermayesine ait Independent Türkçe sitesi yayına girdi

The Independent gazetesinin Türkçe yayın yapacak olan haber sitesi yayın hayatına başladı. Independent Digital News&Media Limited (IDML) ile yapılan lisans anlaşması çerçevesinde Independent Türkçe'nin tüm hakları Suudi Arabistan Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG) bünyesinde bulunan Media Arabia'ya ait olacak.

İngiltere merkezli Independent'ın Türkçe internet sitesi bugün yayın hayatına başladı.

Rus patron Alexander Lebedev'in sahibi olduğu, merkezi İngiltere'de bulunan Independent'ın Türkçe internet sitesi independentturkish.com bugün yayın hayatına başladı.

Independent Digital News&Media Limited (IDML) ile yapılan lisans anlaşması çerçevesinde Independent Türkçe'nin tüm hakları Suudi Arabistan Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG) bünyesinde bulunan Media Arabia'ya ait olacak.

Saudi Research and Marketing Group/Suudi Arabistan Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG) ile Independent arasında yapılan anlaşma kapsamında Independent'ın Arapça, Türkçe, Urduca ve Farsça dillerinde haber siteleri açma projesi kapsamında, Ocak ayında test yayınlarına başlayan Independent Türkçe sitesinin açıldığını duyuruldu.

Suudi sermayesine ait SRMG, geçen yıl İngiltere merkezli The Independent gazetesi ile dört farklı dilde, internet siteleri, haber uygulamaları ve sosyal medya hesapları üzerinden yayın yapmak üzere bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Bu proje kapsamında önce Arapça yayın yapan www.independentarabia.com yayın hayatına başlamıştı. Bu işbirliğinin ikinci adımı olarak Türkçe yayın yapacak olan independentturkish.com sitesi bugün yayın hayatına başladı.

Independetn Türkçe'yi yayımlayan Saudi Research and Marketing Group yönetimi

KOORDİNATÖR ZAHİD GÜL, YAYIN YÖNETMENİ NEVZAT ÇİÇEK

Independent Türkçe'nin yayın hayatına başlaması sebebiyle bir basın açıklaması yapan SRMG Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman er-Ruveyti, Türkçe konuşan geniş bir kitleye ulaşmak istediklerini belirtti.

Independent Türkçe'nin Genel Koordinatörlüğünü Muhammed Zahid Gül yapacak. Genel yayın yönetmenliği görevini de Nevzat Çiçek yürütecek.