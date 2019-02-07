ŞuleÇetİçinAdalet: İşçiler için, kadınlar için...

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 159'uncu sayısı, yarın "İşçiler için, adalet için" manşetiyle çıkıyor.

Şule Çet cinayeti davasını odağına alan gazete, bu cinayetin sömürü düzeninin fotoğrafını verdiğini işliyor.

Gazetenin manşette yer alan değerlendirmesinde şöyle deniliyor:

Şule Çet cinayeti sömürü düzeninin fotoğrafını veriyor

6 Şubat Çarşamba günü Ankara’da bir cinayet üzerine açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Ortada bir cinayet olduğu halde dava cinayet davası olarak açılmamıştı. Geçen sayımızda detaylı bir haberle ele aldığımız Şule Çet cinayeti, sanık patronların cinayetle değil alıkoyma ve nitelikli cinsel saldırı ile yargılandıkları bir dava ile görülüyor.

Katil patron olunca cinayetin adı bile konulamıyor.

Davaya kalabalık katılım

Şule Çet davası öncesinde TKP’li Hukukçular, Komünist Kadınlar ve Türkiye Komünist Gençliği tarafından yapılan ortak basın açıklamasına çok sayıda genç kadın katıldı. Dava salonu önüne büyük bir kalabalık yığılırken, kalabalık bir avukat grubu “Şule Çet için Adalet” talebine destek amacıyla oradaydı.

Kadınlar için kölelik düzeni

Şule Çet cinayeti ile birlikte, çalışan kadınların yaşadıkları zorbalık ve sömürü de tartışılıyor.

Kadınlar, aynı iş kolunda çalıştıkları erkeklerden daha ucuza, mobbing ve şiddete daha fazla maruz kalarak çalışmaya zorlanıyor. Kayıt dışı, güvencesiz ve denetimsiz işlerde en çok kadınlar çalıştırılıyor.

6 Şubat günü görülen dava, sömürü düzeninde kadın işçilerin maruz kaldığı baskıların ölüme kadar vardırılabildiğinin bir örneği.

İşyerinde taciz ve cinayet

Yayınlanan raporlarda 2018 yılında en az 7 kadının işyerinde bir erkek tarafından gördüğü şiddet ya da uğradığı saldırı sonucu öldürüldüğü bildiriliyor.

İşsizlik tehtidi patron zorbalığını besliyor

2018 yılında kadın işsizlik oranı yüzde 14.7, genç kadın işsizlik oranı ise yüzde 27.9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı kadın işsizliği yüzde 18.8’e, tarım dışı genç kadın işsizliği ise yüzde 32.9’a yükseldi.

İşsiz kalma korkusu, özellikle kadınların işyerlerinde maruz kaldıkları olumsuz koşullara, taciz ve zorbalıklara karşı haklarını aramalarının önünde bir engel oluşturuyor.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle:

Bu düzen emekçiye düşman, kadın emekçiye daha da düşman