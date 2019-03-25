Star yazarı antiemperyalizm yapayım derken kantarın topunu kaçırdı

Star yazarı Ardan Zentürk bugünkü köşe yazısında NATO'dan çıkılması için referandum yapmaktan ve İncirlik üssünü kapatmaktan söz etti. Solun yıllardır dile getirdiği bu taleplerin AKP siyasetinde en ufak bir karşılığı bulunmuyor.

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk, Erdoğan'ın "beka" tartışmasına katkı koymak isterken, bugünkü köşe yazısında sağın doğal sınırlarını fazlasıyla zorladı.

"Belki de NATO ile vedalaşma zamanıdır..." başlıklı yazısında Golan Tepeleri üzerindeki gerginliği, Türkiye'nin verdiği "beka mücadelesi"ne bağlamaya çalışan Zentürk, antiemperyalist bir söylem geliştirmeye çabalıyor ve tarihsel olarak sağın dokunulmazı olan NATO üyeliğini ve İncirlik üssünü tartışmaya açmaya kalkıyor.

Türkiye'nin NATO üyeliğinin ve Türkiye'deki ABD üslerinin hükümetlerin ABD ile en gergin dönemlerinde bile düzen siyasetçilerinin dokunmaya korktuğu başlıklar olduğu biliniyor.

Buna karşın, Zentürk'ün yazısı emperyalizme göbekten bağlı olan sağ siyasetlerin basın organlarında yer alan ilk samimiyetsiz antiemperyalist söylem değil. Sola ait antiemperyalist talepler 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden beri çeşitli gerici yayın kuruluşları tarafından sorumsuzca istismar ediliyor.