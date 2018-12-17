Star yazarı AKP'ye 'akıl' verdi: Dinimizde baliğ olma yaşı belli, evlilik yaşı 18'in altına inmeli

AKP yandaşı 'gazete' Star'ın yazarlarından Yakup Köse, bugünkü yazısında küçük yaştaki evliliklerin suç sayılmasından yakındı. AKP iktidarına 'akıl' veren Köse, 'Dinimizde bâliğ olma yaş aralığı belli, evlenme yaşı değiştirilsin' dedi.

AKP yandaşı "gazete" Star'ın yazarlarından Yakup Köse, evlilik alt sınırının 18 olması hakkında bir yazı kaleme aldı. Köse, bunun mağduriyetlere neden olduğunu savunarak, "Dinimizde bâliğ olma yaş aralığı belli. Bu yaş aralığına göre yeni bir yasal düzenleme yapılmalı" ifadesini kullandı.

'İLLE DE YASAKLANACAKSA GEÇ EVLİLİĞE TEŞVİK YASAKLANSIN'

"İllâ bu mevzuda bir yasak konulacaksa evlilikten soğutma ve geç evliliğe teşvik yasaklanmalı" diyen Yakup Köse, "küçük yaştaki evliliklerin suç sayılmasından" yakındı.

Yakup Köse'nin "Geç evliliğe teşvik yasaklanmalı" başlıklı yazısından satır başları şöyle: