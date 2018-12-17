Star yazarı AKP'ye 'akıl' verdi: Dinimizde baliğ olma yaşı belli, evlilik yaşı 18'in altına inmeli

AKP yandaşı 'gazete' Star'ın yazarlarından Yakup Köse, bugünkü yazısında küçük yaştaki evliliklerin suç sayılmasından yakındı. AKP iktidarına 'akıl' veren Köse, 'Dinimizde bâliğ olma yaş aralığı belli, evlenme yaşı değiştirilsin' dedi.
AKP yandaşı "gazete" Star'ın yazarlarından Yakup Köse, evlilik alt sınırının 18 olması hakkında bir yazı kaleme aldı. Köse, bunun mağduriyetlere neden olduğunu savunarak, "Dinimizde bâliğ olma yaş aralığı belli. Bu yaş aralığına göre yeni bir yasal düzenleme yapılmalı" ifadesini kullandı.
'İLLE DE YASAKLANACAKSA GEÇ EVLİLİĞE TEŞVİK YASAKLANSIN'
"İllâ bu mevzuda bir yasak konulacaksa evlilikten soğutma ve geç evliliğe teşvik yasaklanmalı" diyen Yakup Köse, "küçük yaştaki evliliklerin suç sayılmasından" yakındı.
Yakup Köse'nin "Geç evliliğe teşvik yasaklanmalı" başlıklı yazısından satır başları şöyle:
- Aile, Türkiye’de alttan alta fokur fokur kaynayan bir mevzu. Süresiz nafaka bataklığıyla birlikte, yasaya göre yaşça küçük sayılan fertlerin yaptığı evliliklerin suç sayılmasından doğan mağduriyetler de aile kurumunu sarsıyor.
- Aile, cemiyetin dolayısıyla da devletin temeli. Günümüzde, ilkokulda bizlere öğretilen bu basit bilginin ruhuna nüfuz etmek oldukça zor. Hayatın her alanında 'kendin için yaşa' mottosunun zerk edildiği bir zaman diliminde aile kurmak, sorumluluk altına girmek, vazgeçilmez gözüken şahsi ihtiraslardan fedakârlık yapmak bir kâbus gibi gösteriliyor. Bu saplantılı bakış açısı evlilik yaşını 30’a kadar çıkardı. 30 yaşından önce yapılan evlilikler artık erken sayılıyor! Öyle bir zaman gelecek ki, çocuklar dede-nine tanımadan büyüyecek, dede-nineler de torun göremeden ölecek!
- Devlet evlilik alt sınır yaşını 18 olarak belirlemiş. Her ne kadar bu karar kız çocuklarını korumaya mâtuf bir karar olsa da, cemiyetin yapısı göz önünde bulundurmadan alınan bir karar olduğundan mağduriyetlere sebep oluyor.
- İnsanların evlenmemesi için her türlü engellemenin yapıldığı bir hengâmede, yasaya değil gönüllerine uyup evlenen insanlar büyük mağduriyetler yaşıyor. 18 yaşına girmeden evlenen erkekler ‘tecavüzcü’ diye hapse atılırken kadınlar da çocuklarıyla bir başına kalıyorlar. Şu garipliğe bakın ki, devletin kendisine tecavüz etti diye hapse attığı kocasının arkasından gözyaşı döken kadınlar her hafta da cezaevine ziyarete gidiyorlar.
- Dinimizde bâliğ olma yaş aralığı belli. Bu yaş aralığına göre yeni bir yasal düzenleme yapılmalı. Ak Parti bu mağduriyetlerin giderilmesi için geçici bir düzenleme yapmaya kalktı ama Batıcılar karşı çıkınca geri adım attılar. Benim bahsettiğim geçici bir düzenleme değil kalıcı ve fıtrata uygun bir düzenleme.
- İllâ bu mevzuda bir yasak konulacaksa evlilikten soğutma ve geç evliliğe teşvik yasaklanmalı.