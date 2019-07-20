Sputnik'ten Yavuz Oğhan açıklaması: Davutoğlu'nun ajansını yönetiyor

Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, Yavuz Oğhan'ın programının bitirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Boztepe, 'Ben kendisine şunu aktardım; Bu röportaj bizim işimiz değil, ama medyada RS FM diye alıntılanırsa programı bitireceğiz. Öncesinden bu uyarı yaptık' derken, Oğhan'ın Davutoğlu'nun ajansını da yönettiğini dile getirdi.

RS FM’de yayımlanan, Yavuz Oğhan’ın İsmail Saymaz ve Akif Beki ile yaptığı “Bi De Bunu Dinle” isimli program, dün Sputnik tarafından sonlandırılmıştı.

Oğhan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla kendi Youtube sayfasında yayımlanan röportaj sonrası alınan karara tepki gösteren Oğhan, "Türkiye'de hiçbir iyi iş cezasız kalmaz" demişti.

Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, konuyla ilgili olarak Odatv’ye açıklamalarda bulundu.

Ahmet Davutoğlu ile yapılacak röportajdan iki gün önce haberinin olduğunu belirten Mahir Boztepe, “Davutoğlu röportajı kurumsal kararımızın hilafına yapılmış bir iş. Röportajın yayın politikamız gereği yapılmaması yönünde kararı biz Yavuz Bey’e ilettik, ancak buna rağmen yapıldı. Genel Yayın yönetmeni olarak röportajdan iki gün önce haberim oldu. Onay vermedik buna. Röportajdan bir gün önce, Yavuz Bey’e röportajın bizim tarafından yapılmasının doğru olmadığını aktardım. Akif Beki ve İsmail Saymaz’ın röportaja dahil olduğunu ise röportaja 1 gün kala öğrendim. Oğhan ‘Biz bunu kendi Youtube kanalımızda yapacağız’ dedi. Akif Beki ve İsmail Saymaz’ın da orada olacağını söyledi” dedi.

'SPUTNİK’İN FORMATINI ALIP KENDİ KANALINDA KULLANIYORSUN'

Röportajdan önce Yavuz Oğhan’ı uyardığını ifade eden Mahir Boztepe şu ifadeleri kullandı:

“Ben kendisine şunu aktardım; Bu röportaj bizim işimiz değil, ama medyada RS FM diye alıntılanırsa programı bitireceğiz. Öncesinden bu uyarı yaptık. Biz yayın politikamız gereği, Davutoğlu gibi bir figürü önemsemiyoruz ve açıklamalarının bizim üzerimizden yayılmasını istemiyoruz. Haber değerinin olduğuna inanmıyoruz. Bizim yayın politikamız bu ve yine bir yayın organı olarak hakkımız. Nitekim kendi sitemizde yayınlanmadı. Onların sayfaları için de şartımız buydu; ‘RS FM’de yayınlandı’ ifadesi kullanılmasın.

Ancak ertesi gün röportaj yapıldı ve tüm yayın organları RS FM şeklinde alıntıladı. Neden? Çünkü, program Sputnik’e ait, format Sputnik’e ait, KJ Sputnik’e ait, KJ’de kullanılan turuncu renk Sputnik’e ait. Bunların hepsi Sputnik’in izni olmadan kullanıldı. Bizim telifini ödediğimiz bir program bu. Bunu hiçbir yayın kuruluşu kabul etmez. Sputnik’in formatını alıp kendi kanalında kullanıyorsun ve bunu Sputnik’in özel işi gibi paketliyorsun.”

'YAVUZ OĞHAN, DAVUTOĞLU’NUN AJANSINI YÖNETİYOR BU SÖZLEŞMEMİZE AYKIRI'

Yavuz Oğhan’ın Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Tarafız Haber Ajansı’nı kurup yönettiğini söyleyen Boztepe, bunun Sputnik’le imzalanan sözleşme hükümlerine aykırı olduğunu da söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Tüm bunlar işin bir tarafı. Diğer yanı ise; Yavuz Oğhan medyası olmayan Davutoğlu’na bir medya yaratmak amacıyla yola çıkan Tarafısız Haber Ajansı’nın kurucularından ve yönetiyor. Tarafsız Haber Ajansı, kamuoyuna böyle yansımasa bile, Davutoğlu’nun tanıtımını yapmak için kullanılıyor. Yavuz Oğhan’la yapılan sözleşmemiz gereği böyle bir durumu kabul edemeyiz. Biz Sputnik olarak Davutoğlu’nun ajansı ile yan yana görünmek istemiyoruz. Biz Türkiye’de yaşanabilecek bir siyasi mücadelenin tarafı değiliz. Politikacı değiliz, sadece gazeteciyiz. Sputnik’in program formatı onay olmadığı halde birebir kopyalanarak, sanki Davutoğlu programı Sputnik’ten yapılmış gibi her yerden yayıldı. Buna dünyanın bütün kurumsal haber ajansları itiraz eder. BBC de dahil, Reuters da dahil, Türkiye’dekiler de dahil, Odatv de dahil… Biz buna itiraz ettik, bu kadar basit. Bir de Tarafsız Haber Ajansı’nda çalışması, sözleşmeye aykırı bir hamle ve biz bunu kabul etmedik.”