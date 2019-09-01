Sputnik'ten 'sahibinden com' reklamı

Sputnik Türkiye, bugün reklam niteliğinde bir "habere" imza attı.
“Anneler, bebek bezini sahibinden.com'da arıyor” başlıklı "ekonomi" haberinin kaynağı olarak sahibinden.com adlı firmanın şirket bülteni gösterildi.
Sputnik Türkiye’de yer alan haber “sahibinden.com'un ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisi altında yer alan anne & bebek alt kategorisindeki ilan sayısı, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 30 artış kaydetti.” ifadeleriyle sunulurken, haberin sosyal medya paylaşımlarıysa doğrudan firmanın internet sitesinin linklerini barındırdı.
Anneler, bebek bezini https://t.co/qI5HE3oFJ5'da arıyor https://t.co/FBy0kLtEqW pic.twitter.com/P0rMDS8feg
— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 1, 2019
‘EKONOMİ’ HABERİ DİYE REKLAM SUNMAK
Gazetelerin ve haber portallarının ‘ekonomi’ bölümlerinde reklam niteliğinde haberlerin sunulması geçtiğimiz ay Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın yayın organı Journo’nun yayımladığı raporla beraber gündem olmuştu.