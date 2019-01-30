Sözcü’ye işe iade davası açan muhabir kazandı

Sözcü gazetesi muhabiriyken bir yöneticinin yemek teklifini kabul etmediği için işten atıldığını savunan Melis Bayraktar, işe iade davasını kazandı.

Sözcü gazetesi muhabiri Melis Bayraktar, işe iade davasını kazandı. Gazetede 2017 yılının temmuz ayında çalışmaya başlayan ve altı ay önce işine son verilen Bayraktar, savcılığa giderek gazetenin iki yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bayraktar, bir yöneticiyi "taciz", "hakaret", "tehdit" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma"yla suçlamış, diğer bir yöneticiyi ise mobbing konusunda başka bir yöneticiye yardım etmekle suçlamıştı.

Sözcü yöneticisi ise iddiaları reddederek bunların hiçbirinin yaşanmadığını ve Bayraktar’ın "psikolojisinin iyi olmadığını düşündüğünü" savunmuştu.

'MÜCADELEYE DEVAM'

Evrensel’den Elif Ekin Saltık’ın haberine göre işe iade kararının ardından Bayraktar, şunları söyledi: “Kazandığım için çok mutluyum. Şahıs adına mobbing ve tacizden suç duyurusunda bulunmuştum. Onun sonucunu da bekliyorum ayrıca. Özellikle bu alanda çalışan kadınlara seslenecek olursam, mücadelelerini sonuna kadar devam ettirmelerini öneririm.”