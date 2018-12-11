Sözcü yazarından 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Bu çamur bize bulaşmaz

'FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme' iddiasıyla hakkında dava açılan Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, 'İktidar ağzıyla konuşmayan ve yazmayanlara böyle bir damga vuruluyor. Bu çamur bize yapışmaz. Yazdıklarımın arkasındayım' dedi.

Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, İnternet Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ile internet haber koordinatörü Yücel Arı hakkında “FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması sonrası ilk açıklama geldi.

İddianameyi değerlendiren Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru “Hem geçmişte hem bugün hem de yarın FETÖ türü örgütlerinden yanında yakınında olacak bir kalem değilim. İktidar ağzıyla konuşmayan ve yazmayanlara böyle bir damga vuruluyor. Bu çamur bize yapışmaz. Yazdıklarımın arkasındayım” dedi.

44 yıldır gazetecilik ve yazarlık yaptığını ifade eden Necati Doğru, “Yazarlık geçmişimde cemaatin yanında yakınında olmak bir yana karşısında duran yazılarım var. Meslek hayatım boyunca çok sayıda dava açıldı, böyle bir iddiayla ilk kez karşılaşıyorum. Yakışmayan, yapışmayan bir suçlama. Benim ne yazarlık geçmişimde ne de bugün yazılarımda herhangi bir siyasi gazetecilik yoktur. Siyasetçi gazetecilik yaparak Türkiye'yi yönetme merakı bende olmadı. Sadece gerçekleri okura anlatmak için yazdım. Yazdıklarımın arkasındayım” değerlendirmesini yaptı.