Sözcü davası ertelendi

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun da aralarında bulunduğu 9 sanıklı davanın bugün görülen duruşmasında beklenenin aksine karar çıkmadı. Duruşma 28 Ekim’e ertelendi.

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğu ile Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanıklı “FETÖ’ye yardım” suçlamasıyla açılan davanın bugünkü duruşmasından beklenenin aksine karar çıkmadı. Duruşma 28 Ekim tarihine ertelendi.

Çağlayan Adliyesi’nde 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı, müvekkillerinin beraatlarını istedi.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti iki üye hakimin izinde olduğunu, geçici görevlendirilen hakimlerin dosyaya vakıf olmadıklarını belirterek karar için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Sanıklardan Mediha Olgun ile Gökmen Ulu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 28 Ekim'e erteledi.

Sözcü'de yer alan habere göre Avukat Celal Ülgen mahkemenin erteleme kararını “Bu ertelemenin hem Türk yargısına hem de Sözcü’ye hayırlı olmasını dilemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Çünkü Sözcü’nün bu ülkede FETÖ’ye yardım ve yataklıkla yargılanması demek, tuzun kokması demektir. Böyle bir garabetle böyle bir utançla hiç değilse kararın ertelenmiş olması biraz daha düşünülecek diye bir sonuç çıkarıyor bize” sözleriyle değerlendirdi.

Ülgen, Gökmen Ulu ve Mediha Olgun hakkındaki yurtdışı çıkış yasağını kaldırmasının "iyi niyet göstergesi" olduğunu ifade ederek "Adli kontrolleri kaldırılan sanıkların mahkum edilmesi beklenmeyebilir” dedi.