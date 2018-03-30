soL Dergi'nin beşinci sayısı yayında...

Dijital yayıncılık alanında kısa sürede binlerce aboneye ulaşan soL Dergi'nin beşinci sayısı yayımlandı. Yine dopdolu bir içerikle okur karşısına çıkan derginin abonelik kampanyası da sürüyor.

Dijital yayıncılık alanında kısa sürede binlerce aboneye ulaşan soL Dergi'nin beşinci sayısı yayımlandı.

Geçen haftaya damgasını vuran siyasal, ekonomik ve kültürel konuları enine boyuna ele alan dergide seçimi boykot tartışmalarından Doğan Medya Grubu'nun satışına, SADAT adlı karanlık yapılanmadan Facebook skandalı ve dijital manipülasyona dek pek çok dosya yer alıyor.

İşte dijital dergide yer alan konu, başlık ve yazarlar:

Seçim boykotu: 'Küstüm oynamıyorum' mu, 'ben bu oyunu bozarım' mı? - Nevzat Evrim Önal

Aydın Doğan'ın ardından dökülen gözyaşları - Ali Ufuk Arikan

SADAT: Erdoğan'ın başıbozukları - Alper Birdal

Antikomünizm: Hep güncel hep revaçta - Orhan Gökdemir

Bir diplomatik koz ve pazarlık aracı olarak İncirlik - Gamze Erbil

Aaaa Sovyet Milli Marşı'nı söylüyorlar... - Kemal Okuyan

Facebook skandalı ve dijital manipülasyon - Eren Korkmaz

Hayalet inekler aramızda! - Adile Coşkun

Orhan "baba"yı neden sevmiyoruz? - Ulaş Özer

Abreu’nun ardından: El Sistema - Ulvi İçil

Antik pugilizmden kare ringlere: Boksu tartışmak - İsmail Sarp Aykurt

ABONELİK KAMPANYASI SÜRÜYOR

Yine dopdolu bir içerikle okur karşısına çıkan derginin abonelik kampanyası da sürüyor.

Dergiye ulaşmak ve abone olmak için aşağıdaki görsele tıklayınız: