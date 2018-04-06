soL Dergi'nin altıncı sayısı yayında...

Dijital yayıncılık alanında kısa sürede binlerce aboneye ulaşan soL Dergi, yine dopdolu bir içerikle okurun karşısına çıktı.
Haftanın öne çıkan başlıklarının derinlemesine işlendiği yeni sayıda, siyasal, ekonomik, kültürel ve spor başlıklarında ilgi çekici yazılar yer alıyor.
soL Dergi'de bu hafta okurları bekleyen konu, başlık ve yazarlar şöyle:
İYİ de... İyi Parti ne diyor? - Ali Ufuk Arikan
Asakir-i Mansure-i Nakşibendiye - Orhan Gökdemir
Sosyal medya paylaşımlarına açılan soruşturmalar - Özge Demir
Komünist hekimler meslek örgütleri seçimleri için ne diyor?
Almanya Sağlık Sistemi'nden özelleştirme manzaraları - Şevket Yılmaz / Büşra Çakmak
Sermaye işçi sınıfını şekerle beslemekten vaz mı geçiyor? - Gamze Erbil
Emniyet mi, memnuniyet mi? - Meltem Karar
Filistin'de çözüm arayışı - Aydemir Güler
Bir kez daha Boğazlar meselesi - Gözde Kök
Başımız öne eğilmesin - Kaya Tokmakçıoğlu
Olimpiyata karşı Spartakiad - Serhan Poçan
soL Dergi'ye hemen abone olmak ve hem altıncı sayıyı hem de dergi arşivini okumak için fotoğrafa tıklayınız.