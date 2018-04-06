soL Dergi'nin altıncı sayısı yayında...

İlk beş sayısıyla binlerce aboneye ulaşan ve büyük beğeni toplayan soL Dergi'nin altıncı sayısı bugün yayımlandı. Okurları dopdolu bir içerik beklerken, derginin abonelik kampanyası da tüm hızıyla sürüyor.

Dijital yayıncılık alanında kısa sürede binlerce aboneye ulaşan soL Dergi, yine dopdolu bir içerikle okurun karşısına çıktı.

Haftanın öne çıkan başlıklarının derinlemesine işlendiği yeni sayıda, siyasal, ekonomik, kültürel ve spor başlıklarında ilgi çekici yazılar yer alıyor.

soL Dergi'de bu hafta okurları bekleyen konu, başlık ve yazarlar şöyle:

İYİ de... İyi Parti ne diyor? - Ali Ufuk Arikan

Asakir-i Mansure-i Nakşibendiye - Orhan Gökdemir

Sosyal medya paylaşımlarına açılan soruşturmalar - Özge Demir

Komünist hekimler meslek örgütleri seçimleri için ne diyor?

Almanya Sağlık Sistemi'nden özelleştirme manzaraları - Şevket Yılmaz / Büşra Çakmak

Sermaye işçi sınıfını şekerle beslemekten vaz mı geçiyor? - Gamze Erbil

Emniyet mi, memnuniyet mi? - Meltem Karar

Filistin'de çözüm arayışı - Aydemir Güler

Bir kez daha Boğazlar meselesi - Gözde Kök

Başımız öne eğilmesin - Kaya Tokmakçıoğlu

Olimpiyata karşı Spartakiad - Serhan Poçan

soL Dergi'ye hemen abone olmak ve hem altıncı sayıyı hem de dergi arşivini okumak için fotoğrafa tıklayınız.