soL Dergi’nin 9’uncu sayısı çıktı

Haftalık olarak dijital platformda yayımlanan soL Dergi'nin yeni sayısı okurlarıyla buluştu. Bu sayıda okurları cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'ortak aday' olarak ismi geçenlerin portrelerinden sosyalizmde ulusal sorun tartışmasına, Ermenistan'da yaşananlardan Küba'daki gelişmelere, ülkemizdeki tıp eğitiminin durumundan 1 Mayıs ve marşlarımıza, mizahın içinden geçtiği süreçten dans pistlerine yine dolu bir içerik bekliyor. Derginin abonelik kampanyası da sürüyor.

Dijital olarak haftada bir yayımlanan soL Dergi’nin 9’uncu sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Derginin bu haftaki sayısında Orhan Gökdemir’in 24 Haziran seçimleri için “Kemal Kılıçdaroğlu, Nasuhi Güngör’ün ‘Yenilikçi Hareket’ini okuyarak mı buluyor adaylarını?” diye sorduğu yazısı “Düzenin sakil kahramanları: Gül kesmezse Kesici” başlığını taşıyor.

Nevzat Evrim Önal “Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken siyaset manzaraları: Aynı otobüsün yolcuları” başlıklı yazısında 24 Haziran seçimlerinde adı geçen düzenin aktörlerinin sermayenin istediği rotada ilerleyen otobüsteki yolculuğunun yarattığı mide bulantısına ve bulantıyı dindirmenin yoluna değiniyor.

Ahmet Çınar “Herkesle, her şeyle barışık: Sola düşman” başlıklı yazısında cumhurbaşkanlığına aday adaylığını ilan eden Levent Gültekin’in “atanamamış bir İslamcı liberal” olarak portresini çiziyor.

Aydemir Güler “Ulusal sorunu sosyalizm çözer” başlıklı yazısında, ulusal kimlik sorunlarını burjuva demokrasisi sayesinde çözme fikrinin emperyalizmden bir şey anlamamış olmak anlamına geldiğine işaret ediyor ve kendine devrimci, sosyalist diyenleri Sovyet deneyimine bilimsel yaklaşmaya çağırıyor.

“Ermenistan’da bir tuhaf ‘devrim’” başlıklı yazısında, Ermenistan’ın içinden geçtiği sürecin Gürcistan ve Ukrayna’daki “renkli devrim”lerle benzerlik ve farklılıklarına değinen Alper Birdal, ülkede bir iktidar değişikliğinin Güney Kafkasya açısından ne anlama geleceğini sorguluyor.

Jose Marti Küba Dostluk Derneği’nden Nahide Özkan derneğin faaliyetlerini, Küba’yla kurduğu dayanışma bağının temellerini ve bu ada ülkesinde yaşanmakta olan dönüşüm sürecini soL Dergi’ye anlatıyor.

Erhan Nalçacı “Türkiye’nin aynası: Tıp eğitimi” başlıklı yazısında piyasacılık, plansızlık, emperyalizme bağımlılık, gericilik ve aydınlanma düşmanlığının ülkede tıp eğitimini nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor.

Ulaş Özer, marşların toplumsal mücadeleler açısından işlevini ele aldığı yazısında Sarper Özsan’ın sözlerini yazıp bestelediği 1 Mayıs marşına odaklanıyor.

Ali Ufuk Arikan’ın çizer Sait Munzur’la yaptığı söyleşide, çizerlik hayatında 46 yılı geride bırakan Munzur, Türkiye’de bu dönemde mizahın içinde bulunduğu durumu “Bu ülke değişir, ama Türk mizahı bu kara dönemi, bu kara lekeyi unutmaz” sözleriyle özetliyor.

Bu sayıda yer alan söyleşilerden biri de Gülcan Beyaz’ın, aerobik jimnastik alanında birçok ödülün de sahibi olan ve uluslararası festivallerdeki koreografilerinin yanı sıra Gezi direnişi, İzban grevi ve Özgecan Aslan için sergilediği performanslarla da adını duyuran genç dans sanatçısı Ezgi Zaman’la yaptığı söyleşi.

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