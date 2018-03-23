soL Dergi'nin 4. sayısı çıktı, aboneleri dopdolu bir içerik bekliyor

Medyanın tek sesliğinin bu denli çok konuşulduğu bir ortamda soL Dergi, dijital yayıncılık alanında binlerce kişiye ulaşmayı sürdürüyor. Derginin 4. sayısı ilgi çekici bir içeriğe sahipken, dergiye abone olmak ve eski sayılarına ulaşmak oldukça kolay...

Büyük ilgi çeken ve abonelik kampanyasına devam eden soL Dergi'nin 4. sayısı da okurla buluştu.

Derginin yeni sayısında okuru oldukça dolu bir içerik karşılayacak:

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adı verilen paralı asker topluluğunun 18 Mart’ta Afrin kent merkezine girmesiyle birlikte herkes “bundan sonra ne olacak” diye soruyor. Alper Birdal, "Afrin’den sonra" başlıklı yazısında gelişmeleri değerlendiriyor.

"Mücadelenin seçimlerde oy kullanmaya indirgenmesi zaten ülkenin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri iken, seçim güvenliğinin ortadan kaldırılması katmerli felakettir" diyen Ali Rıza Aydın, "Askıdaki Anayasa ve haklarla seçim olmaz" başlıklı yazısında seçim sürecini değerlendiriyor.

Kemal Okuyan "Sosyal demokrasiyi nasıl bilirsiniz?" başlıklı yazısında hem çarpıcı bir değerlendirme yapıyor hem de sosyal demokrasinin ihanet ve kanla başlayan tarihine ilişkin okuru kısa bir yolculuğa çıkarıyor.

"2015'te, Kürt bölgelerinde öz yönetim talepleri ve çatışmaların yoğunlaştığı yerlerden biri olan ve Hendek Savaşlarına sahne olan Sur'da bugün tasarlanan dönüşüm gerçekleştirilmiş durumda. Sermaye öyle ya da böyle girilmedik yer bırakmıyor" diyen Özkan Öztaş, Sur'daki son duruma ilişkin önemli bilgiler aktarıyor.

soL Dergi'nin bu haftaki sayısında Putin'in seçim zaferi ve bu zaferin ne anlama geldiğini Gözde Kök'ten okuyabilirsiniz.

Ayşe Öz, son aylarda Erdoğan'ın ağzından düşmeyen "yerli ve milli silahlar" başlığına daha yakından bakmanızı sağlayacak bir yazıyla dergideki yerini alıyor. Afrin Harekatı'nda kullanılan “milli” silahların arkasındaki şirketler de soL Dergi'nin bu sayısında yer alıyor.

Gülay Dinçel, "Konut: Sermayenin saadet zinciri" başlıklı yazısında, Türkiye'nin inşaat ekonomisini masaya yatırıyor.

Büyük çağrının 170'inci yılında Komünist Manifesto'ya ilişkin "Komünist Manifesto’nun güncelliği" başlıklı değerlendirmeyi de soL Dergi'de okuyabilirsiniz.

soL Dergi'de yer alan dikkat çekici yazılardan biri de Ulaş Özer tarafından kaleme alındı: Chopin'in etüdünde sosyalist devrim teorisi aramak.

Talip Güngör'ün "İyi Almanya’nın Sesi: Anna Seghers", İsmail Sarp Aykurt'un "Spor kulüpleri batıyor mu?" başlıklı yazıları da soL Dergi'nin 4. sayısında yer alıyor.

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