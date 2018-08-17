soL Dergi’nin 24’üncü sayısı yayında

soL Dergi’nin bu haftaki konuları arasında ‘kriz ideolojileri’, ‘Cumhuriyet’ten çürümeye dönüş’, Erdoğan’ın NYT makalesi ve Küba Füze krizi, yaklaşan İdlib operasyonu, sağlıkta dönüşüm yer alıyor.

Haftada bir dijital olarak yayımlanan soL Dergi’nin 24’üncü sayısı çıktı.

Aydemir Güler “Kriz ideolojileri” başlıklı yazısında, okuru son birkaç haftada ortalığı saran kriz ideolojileri “sefaleti”nde bir gezintiye çıkarıyor. Güler, yazısında Marksist iktisadın yapabileceği ile komünist siyasal mücadeleye bırakması gereken alanlara işaret ediyor.

Elçin Solmaz “New York Times’ta manidar bir sürçme ve 56 yıl sonra Füze Krizi’ni hatırla(t)ma ihtiyacı” başlıklı yazısında, Erdoğan’ın ABD gazetesinde çıkan yazısındaki gafıyla yeniden gündeme gelen Küba Füze Krizi’ni ele alıyor.

Orhan Gökdemir “Cumhuriyetten çürümeye dönüş: Reisimiz çok yaşa!” başlıklı yazısında, hızlanmış ama hızla giderken dökülüp saçılan tasfiye halinde bir devlet ve tasfiye halinde bir düzenle karşı karşıya olunduğunu vurguluyor.

Emre Köse “Suriye’de son halka İdlib” başlıklı yazısında, Suriye ordusunun beklenen İdlib operasyonunda Türkiye’nin tavrı ve bölgedeki cihatçıların akıbetine ilişkin bir değerlendirme yapıyor.

Ebru Basa’nın geçen haftaki yazısının devamı olan “Sağlıkta dönüşümün ikinci fazı – II”, finansmanından hiyerarşisine ve emek rejimine topyekûn yapısal dönüşüme uğratılan sağlık alana dair ayrıntılı bir değerlendirme niteliğinde.

Ahmet Günaydın, “Teknokentler Türkiye kapitalizmine sınıf atlatır mı?” başlıklı yazısında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne odaklanıyor ve Türkiye’nin teknolojik ilerlemenin anahtarını, rekabet ettiği ülkelerin yüksek kâr peşindeki risk sermayesinin yatırım kararlarına tabi kılmakta gördüğüne işaret ediyor.

Levent Özübek “İki kez unutulan Moskova Şarkısı: Parla parla yıldızım” adlı yazısında, Neptün gezegeninin keşfedildiği ve Moskova’nın 700. yılı kutlamalarının yapıldığı 1847 yılında bestelenen şarkının öyküsünü kaleme alıyor.

Banu Yıldırım “102 yaşında bir insanlık: Halet Çambel” adlı yazısında, Çambel’in Anadolu’da iz bırakan bir aydın olarak portresini sunuyor okura ve Karatepe-Aslantaş projesi başta olmak üzere arkeolojiye katkılarına değiniyor.

Murat Akgöz “John Berger’in ‘Sanat Tarihi’” adlı yazısında Berger’in Mayıs ayında Türkçesi yayımlanan Portreler adlı kitabını tanıtıyor.

Derginin bu sayısında hafta içinde Türkiye Komünist Partisi tarafından yayımlanan “Paramızın değer kaybına karşı halkımız ne yapmalı?” başlıklı açıklamaya da yer veriliyor.

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