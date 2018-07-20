soL Dergi’nin 20’nci sayısı çıktı

soL Dergi’nin 20’nci sayısı okurla buluştu.
Dijital platformda haftalık olarak yayımlanan derginin yeni sayısında yer alan yazılar şöyle:
Orhan Gökdemir - Fethullah Gülen’den Adnan Oktar’a... Karşıdevrim evlatlarını yiyor
Tolga Binbay - Toplayın bakalım şu hayvanları!
Ayşe Öz - Trajikomik bir özelleştirme öyküsü: Türk Telekom
Melih Yeşilbağ - Yeni rejimin eski “takıntısı”: İnşaat sektöründe güncel durum
Emre Köse - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ve Suriye’ye yönelik sahte bayrak operasyonları
Ali Ufuk Arikan - Cumhuriyet tasfiye edildi, peki ya TSK?
Sema Karadal - Suat Derviş, bir direnişin simgesi
Ogün Eratalay - Altın meselesi
Volkan Terzioğlu - Caz müziği, festivaller ve araçlar
İsmail Sarp Aykurt - Bir tartışma: Çağdaş tribün tarihi, burjuvalaşma ve post-taraftarlık
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