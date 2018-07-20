soL Dergi’nin 20’nci sayısı çıktı

Dijital olarak haftada bir yayımlanan soL Dergi’nin 20’nci sayısı çıktı. Bu sayıda Adnan Oktar’a operasyon, ODTÜ mezuniyet töreni, bir kriz dinamiği olarak inşaat sektörü, Telekom’un özelleştirilme hikayesi, TSK’nin Savunma Bakanlığına bağlanması ve CBK’ler gibi konulara yer veriliyor.
Haber Merkezi
Cuma, 20 Temmuz 2018 14:41

 

 

soL Dergi’nin 20’nci sayısı okurla buluştu.

Dijital platformda haftalık olarak yayımlanan derginin yeni sayısında yer alan yazılar şöyle:

Orhan Gökdemir - Fethullah Gülen’den Adnan Oktar’a... Karşıdevrim evlatlarını yiyor

Tolga Binbay - Toplayın bakalım şu hayvanları!

Ayşe Öz - Trajikomik bir özelleştirme öyküsü: Türk Telekom

Melih Yeşilbağ - Yeni rejimin eski “takıntısı”: İnşaat sektöründe güncel durum

Emre Köse - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ve Suriye’ye yönelik sahte bayrak operasyonları

Ali Ufuk Arikan - Cumhuriyet tasfiye edildi, peki ya TSK?

Sema Karadal - Suat Derviş, bir direnişin simgesi

Ogün Eratalay - Altın meselesi

Volkan Terzioğlu - Caz müziği, festivaller ve araçlar

İsmail Sarp Aykurt - Bir tartışma: Çağdaş tribün tarihi, burjuvalaşma ve post-taraftarlık

soL Dergi’ye abone olarak yeni ve eski sayıları okumak için aşağıdaki görsele tıklayınız.

 