Dijital olarak haftada bir yayımlanan soL Dergi’nin 20’nci sayısı çıktı. Bu sayıda Adnan Oktar’a operasyon, ODTÜ mezuniyet töreni, bir kriz dinamiği olarak inşaat sektörü, Telekom’un özelleştirilme hikayesi, TSK’nin Savunma Bakanlığına bağlanması ve CBK’ler gibi konulara yer veriliyor.

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