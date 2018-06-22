soL Dergi’nin 16’ıncı sayısı yayında

Haftalık olarak dijital platformda yayımlanan soL Dergi’nin 16’ıncı sayısı çıktı. Derginin ana gündemini 24 Haziran seçimleri oluşturuyor. Dünya Kupası, LGBT Onur Haftası, elektrikli araçlar üzerine yazı ve söyleşiler de okurun ilgisini çekecek konular arasında.

soL Dergi bir haftalık bir bayram molasının ardından 16’ıncı sayısıyla yeniden okur karşısında. Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde Bu Düzen Değişmeli Platformu adaylarıyla söyleşilerini sürdüren derginin bu sayısında da okuru zengin bir içerik bekliyor.

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Orhan Gökdemir “Pazara erken sinkaf!” başlıklı yazısında kafsinkaf’tan şapşik’lere, bir türlü sonu gelmeyen köprüden önceki son çıkışlardan Tatar böreği ve keke 24 Haziran seçimlerinin sıkıştırıldığı tuhaflıklara ve bunların ardındaki gerçek ittifaka değiniyor.

Aydemir Güler “HDP nereye koşuyor?” başlıklı yazısında, liberalizmin büyük kriziyle birlikte halk kitlelerini düzen içinde tutma misyonu yeniden güncellik kazanan sosyal demokrasiyi kaleme alıyor.

Gülay Dinçel “Düzenin gündeminde ‘sermaye re-organizasyonu’ var” başlıklı yazısında, IMF’nin Türkiye için "acil durum grubu" oluşturması, özel sektör borçlarına yönelik oluşturulan "Ankara yaklaşımı" haberlerine değiniyor ve seçimden sonra Türkiye kapitalizminin uluslararası sermayeyle oluşturması beklenen yeni bir kapsamlı programa işaret ediyor.

Berk Demirbilek “Elektrikli araçlar ne kadar çevre dostu?” adlı yazısında, elektrikli arabaların karbondioksit salımı ve sera gazı etkisi açısından gerçekten çevre dostu olup olmadığını sorguluyor.

soL Dergi bu sayısında, TKP’nin seçimlere girmesinin engellenmesinin ardından kurulan Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun 17 bağımsız milletvekili adayından İstanbul 3. Bölge, Antalya ve Çanakkale adaylarıyla yapılan söyleşilere yer veriyor.

Platformun İstanbul 3. Bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu ile söyleşi “'Yalancılara oy vermeyin' diyen bir emekçi” başlığını taşıyor. Boyoğlu 24 Haziran’ın işçi sınıfı mücadelesinin yükseleceği bir dönemin başlangıcı olacağını söylüyor.

Antalya adayı Sevinç İlkuçan Sertbarut ile yapılan söyleşinin başlığı da “24 Haziran’da bitmiyor, gelin birlikte mücadele verelim”. Sertbarut, bu çağrıya olumlu yanıt verenlerin sayısının arttığını vurguluyor.

Çanakkale adayı Berna Ersoy’la yapılan 'Biz yalnızca oy istemiyoruz' başlıklı söyleşide, Ersoy, 24 Haziran’a dek çok yoğun çalışacaklarını ve 25 Haziran’da sosyalist bir ülke kurmak için mücadeleye daha büyük bir enerjiyle devam edeceklerini belirtiyor.

25 Haziran’da başlayacak olan LGBT Onur Haftası öncesinde soL Dergi, trans erkek Ç. ile yapılan bir söyleşiye yer veriyor. Ç. 'Bu sömürü düzeni içinde iyileştirmeler değil, eşit yurttaşlık istiyoruz' diyor.

Ayçin Özoktay’ın şair Abdullah Nefes’le yaptığı söyleşi “Abdullah Nefes ile şiir, mücadele ve AKP döneminde kültür-sanata dair” başlığını taşıyor.

Rusya’da yapılan 2018 FIFA Dünya Kupası devam ederken, Sinan Odabaşı “İyi Dünya Kupası nasıl olmalı?” diye soruyor. Yazı, gelecekte "yahu şu turnuva bir başkaydı" dedirtecek özelliklerin neler olabileceği sorusuna yanıt arıyor.

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