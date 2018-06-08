soL Dergi’nin 15. sayısı yayında

soL Dergi bu haftaki sayısında Ali Koç’un Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçilmesiyle başlayan tartışmalara odaklanıyor. Sömürü düzeninin meşrulaştırılmasına karşı her alanda verilen mücadele ve toplumun ‘çürüyen’ değerlerini karşıya alma cesareti yeni sayının ana temasını oluşturuyor.

Haftalık olarak dijital platformda yayımlanan soL Dergi’nin 15'inci sayısı bugün çıktı.

Yeni sayıda Kemal Okuyan “Çünkü biz komünistiz” başlıklı yazısında, Ali Koç tartışmalarından hareketle komünistlerin AKP, Ergenekon, AB üyeliği, Arap Baharı, arabesk gibi konulardaki tutumlarını hatırlatıyor ve toplumdaki egemen düşünceye teslim olmak ya da şirin gözükmek gibi bir niyetleri olmadığını vurguluyor.

Alpaslan Savaş “Değişimin öncüsü Ali Koç başkan, işçi sınıfı şampiyon” başlıklı yazısında, ülkenin zenginliklerine her dönem el koymayı başaran Koç grubunun AKP iktidarına, AKP iktidarının Koç'a kazandırdıklarını ortaya koyuyor.

Gülay Dinçel “Sadece AKP’yle uğraşmak yetmez mi? Bu kadar sermaye alerjisi neden?” başlıklı yazısında, AKP iktidarı boyunca Koç grubu başta olmak geleneksel sermayeye sağlanan olanakları, bazı solcuların bugünkü tabloya bakıp büyük sermaye gruplarından "müttefik" çıkarmaya çalışan yaklaşımını ele alıyor.

Orhan Gökdemir, Koç ailesinin tarihçesine değindiği yazısında “solcu sevgili arayan oligarklar”ın yerini “aşık olacak oligark arayan solcular”ın aldığı tuhaf dönüşümü yazıyor.

Nevzat Evrim Önal “Ali Koç: Bir patrondan ‘celebrity’ yaratmak” başlıklı yazısında ülkenin pek çok ilerici, emekçi insanını komünistlere karşı Ali Koç’u savunmaya iten etkenleri sorguluyor.

Alper Birdal “Burada futbol konuşuyoruz, sonuna kadar piyasacıyız” başlıklı yazısında futbol endüstrisinin küresel piyasasından ekonomik raporlara yer veriyor.

T. Ersin Karahan ve M. Oktay Sarpoğlu ortak kaleme aldıkları “Fenerbahçe, Koç ailesi ve taraftarlık: Cellâdına âşık olmak” başlıklı yazıda, Koç ailesinin Fenerbahçe’den ne beklediği sorusuna yanıt arıyorlar.

Ulaş Özer “Çürüyen toplumun çürüyen kültürü ve sol” adlı yazısında, solun kimi zaman "halkın değerleri" olarak benimsediği, toplumun çürüyen "değerlerini" karşıya alma cesaretini göstermesi gerektiğini yazıyor.

Bu sayıda Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun Adana bağımsız milletvekili adayı Tuğçe Sezen Gedik ve Tekirdağ bağımsız milletvekili adayı Turan Arslan ile yapılan söyleşilere yer veriliyor.

İsmail Sarp Aykurt’un dünyada ve Türkiye’de basketbolün tarihine ilişkin yazısı “İçi şambriyelli topla oynamak: Basketbolun toplumsallaşma öyküsü” başlığını taşıyor.

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