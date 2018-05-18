soL Dergi'nin 12'inci sayısı yayımlandı

Haftalık soL Dergi’nin 12. sayısında Bu Düzen Değişmeli Platformu adaylarıyla söyleşilere, aydınlanmanın ‘büyülü’ dünyası, Türkiye’nin islamizasyonu ve AKP, İspanya’da Podemos, Rusya’da Duma ve Bolşevikler, Soma’da işçi katliamı, milli mutabakat peşindeki Doğu Perinçek, gizemli yazar Traven B. gibi pek çok güncel ve ilgi çekici konuya yer veriliyor.

Haftalık olarak dijital platformda yayımlanan soL Dergi’nin yeni sayısı çıktı. Derginin 12’inci sayısında Türkiye’nin seçim gündemine ve düzen karşıtlarının seçimlerdeki tutumuna odaklanan yazı ve söyleşilere yer veriliyor.

TKP’nin seçimlere katılmasının engellenmesi üzerine yola çıkan Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun bağımsız milletvekili adaylarından Ankara 1. Bölge adayı Ali Rıza Aydın ve Mersin adayı Derya Demir soL Dergi’nin sorularını yanıtladı.

Bu sayıda yer verilen söyleşilerden biri de Gamze Erbil’in Orhan Gökdemir’le yeni çıkan kitabı AKP’li Yıllarda Türkiye’nin Düzeni üzerine söyleşisi.

Ulaş Özer’in hazırladığı "Türkiye tarihinden seçim şarkıları seçkisi"ni soL Dergi’de dinleyebilirsiniz.

Orhan Gökdemir “Aydınlanmanın ‘büyülü’ dünyası” başlıklı bir yazı kaleme aldı derginin yeni sayısı için. Bilim ve felsefe ile sihrin, kimya ile simyanın yan yana yaşadığı karmakarışık bir çağ dönümünden sonra artık geriye sarmanın imkansız olduğu belirtilen yazıda “bize yeni bir aydınlanma gerek” deniyor.

Yıldız Koç dört yıl önce 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan Soma maden faciasında yaralı bir işçinin ambulansa taşınırkenki sözlerini hatırlattığı “Çizmedeki Çamur” başlıklı yazısında, işçilerin eldeki nasırdan, çizmedeki çamurdan gurur duyacakları bir düzende bu sözlerin nasıl farklı bir anlam taşıyacağını yazıyor.

Bu sayıda yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad’ın gözünden iki ayrı Suriye gerçeğini yansıtan videoyu soL HD hazırladı.

Volkan Algan’ın Türkiye siyasi tarihinin en aşamacı şahsiyeti diye nitelendirdiği Doğu Perinçek’i ele aldığı yazısı “Bizim başımız döndü ama o hiç yorulmuyor” başlığını taşıyor.

Gözde Kök, “Çarlığın sonbaharında Devlet Duması ve Bolşevikler” başlıklı yazıyı kaleme aldı.

Can Seven’in İspanya’da birkaç yıl önce siyaset sahnesine gürültülü bir giriş yapan PODEMOS’un gözden düşüşünü anlattığı yazısının başlığı “Bir Podemos vardı, ne oldu? Öfkeliler Hareketi; Indignados”.

Levent Özübek “Traven B.’nin belirsiz yaşamı” başlıklı yazısında, dünya devrimci edebiyatına değerli romanlar kazandırmış olan Traven B.’nin gerçek kimliğine ve sır dolu yaşamına dair iddiaları ortaya koyuyor.

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