soL Dergi'nin 10'uncu sayısı yayında

Haftalık olarak dijital platformda yayımlanan soL Dergi'nin yeni sayısı okurlarıyla buluştu. Bu sayıda okurları Deniz Gezmişlerin ‘mirası’, Erdoğan’ın diplomasına ilişkin tartışmalarının neden önemli olduğu, boyun eğmeyenler için ’24 Haziran kılavuzu’, ‘İzmir’in İstanbullaşması’ için elinden geleni yapan Aziz Kocaoğlu portresi, seçimlerin ‘sendikacı adayları’, insanın ‘arkaik kuzenleri’ gibi başlıklarda dolu bir içerik bekliyor. 1 Mayıs 2018 fotograflarından oluşan etkileyici bir albüm de okurlara sunuluyor. Derginin abonelik kampanyası sürüyor.

Dijital haftalık soL Dergi’nin 10. sayısı bugün yayımlandı.

Fotoğraflarla 1 Mayıs 2018 galerisi, 2018 1 Mayısı'ndan seçilmiş görüntüler sunuyor.

Mehmet Kuzulugil, 6 Mayıs vesilesiyle yazdığı yazıda Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilişlerinden 46 yıl sonra yapılan “miras tartışmaları”na bir siyasi tarih değerlendirmesi yaparak müdahale ediyor. “Miras tartışmalarının saçma, küf ve riyakarlık kokan dehlizlerinden çıkmayan bir sol, mirasyedilik dışında hiçbir sıfatı hak etmeyecektir” diyen Kuzulugil, Denizlerin bu ülkeye, bu ülkede yaşayan ve yaşayacak olanlara büyük bir direnişçiliği armağan ettiğini vurguluyor.

Orhan Gökdemir “Diplomasız Başkan, bakaya Başkomutan” başlıklı yazısında bir kez daha Erdoğan’ın üniversite diploması tartışmasını ele alıyor ve “Bunca hayhuy arasında bir diplomanın ne önemi var diye soranlara tane tane bir kez daha hatırlatalım öyleyse. Diploman yoksa peygamber olabilirsin, hatta tanrı olabilirsin ama o kural orada durduğu sürece cumhurbaşkanı olman mümkün değildir” diyor.

Ahmet Çınar “Patronların dostu, Binali’nin hayranı: Kim bu Kocaoğlu?” başlığını taşıyan yazısında AKP iktidarının yaşama geçirdiği “İzmir’in İstanbullaşması” projesine verdiği destekle bilinen CHP’li İzmir Belediye Başkanı’nın bir portresini sunuyor okura.

Ezgi Altınışık, Neandertaller ve Denisovanlar hakkında “Arkaik kuzenlerimiz” başlıklı yazısında insanlık tarihindeki heyecan verici gelişmelere odaklanıyor.

“Boyun eğmeyen seçmenin 24 Haziran kılavuzu”nda Ali Rıza Aydın, AKP’nin hukuksuz hukukunun kurallarıyla gidilen seçimlerde, boyun eğmeyenlere düşen görev ve sorumlulukları maddeler halinde yazıyor.

Alparslan Savaş, DİSK Başkanı Kani Beko’nun CHP’den adaylığını “Bir milletvekili adaylığı öyküsü: Lastikçi Kani'nin Kaynakçı Orhan'la imtihanı” başlıklı yazısında ele alıyor.

Asaf Güven Aksel geçen hafta yola koyulan Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin İzmir’deki yeni yerini ve merkezin içindeki Konak Sineması ve Halk Sahnesi’ni soL Dergi’ye anlattı.

Iraz Akış “Üniversiteler bölünerek çoğalır mı?”adlı yazısında iki haftadır üniversitelerden yükselen sese kulak kabartıyor.

“ABD bozgunculuğu ve Mayıs” başlıklı yazısında Gamze Erbil, Trump’ın 12 Mayıs’ta vermesi beklenen ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği kararı öncesinde yaşanan gelişmeleri ve ABD’nin eski CIA başkanı yeni dışişleri bakanı Pompeo’nun göreve gelir gelmez yaptığı Ortadoğu ziyaretini değerlendiriyor.

Kadir Sev “Seçim rüşveti deyip geçmeyin” başlıklı yazısında AKP’nin 30 Nisan günü Meclise verdiği seçim rüşveti yasasının ayrıntılarını gözler önüne seriyor ve Meclisin henüz uyum yasalarını bile çıkaramadığını hatırlatıyor.

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