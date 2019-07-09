SETA'nın vergi muafiyeti Meclis gündeminde

Türkiye'deki yabancı basın kuruluşlarında çalışan gazetecileri hedef gösteren raporuyla gündeme gelen SETA'nın vergi muafiyeti Meclis gündemine geldi. CHP'li Çakırözer 'Gazeteciler hakkında muhtemel soruşturmalara, iddianamelere altyapı hazırlamak mıdır SETA’nın görevi de vergiden muaf tutuluyor?' diye sordu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) vergi muafiyeti TBMM gündemine taşındı.

CHP'li milletvekili Utku Çakırözer, uluslararası basın kuruluşlarının Türkçe servisi muhabirlerini hedef gösteren SETA’nın 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla vergiden muaf tutulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a SETA’nın neden "kamu yararına vakıf" kabul edildiğini soran Çakırözer, “Vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakfın faaliyetlerinin devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması gerekir. Gazeteci fişlemek, hedef göstermek kamu yararı mı? Gazetecileri andıçlamakta kamunun yararı nerede? Gazeteciler hakkında muhtemel soruşturmalara, iddianamelere altyapı hazırlamak mıdır SETA’nın görevi de vergiden muaf tutuluyor?” tepkisini gösterdi.

GİZLİ HİZMET GİDERLERİNDEN VAKFA NE KADAR ÖDENEK AYRILDI?

Çakırözer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şu sorulara yanıt istedi:

"- Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın Bakanlar Kurulu kararı ile vergiden muaf tutulmasının gerekçeleri nelerdir?

- Vakıf, vergiden muaf tutulması için gereken şartların hangisini karşılamıştır?

- SETA’nın hangi faaliyeti, devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeydedir?

- Vakfa, kamu kurum ve kuruluşlarının ödeneklerinden yardım yapılmakta mıdır? Yapıldıysa hangi kurumun ödeneğinden yardım için kaç TL’lik bir bütçe ayrılmıştır?

- Gizli hizmet giderlerinden vakfa ne kadar ödenek ayrılmıştır?”