Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 171'inci sayısı "Seçemiyoruz ki!" manşetiyle okurlara ulaşıyor.

Seçim sistemini ve seçimlerin AKP eliyle getirildiği noktayı ele alan gazete, TKP'nin geçen hafta başlattığı "Seçim sistemi değişmelidir" konulu imza kampanyasını da sayfalarına taşıyor.

Gazetede konuya ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

Sandıkta hesaplaşacaktık; 2014 Martı’ndan bu yana, halk muhalefetine söylenen buydu. “Provokasyona gelmeyelim, AKP hükümetini değiştireceksek bunu meşru yollarla, seçimlerle yapacağız.” Öyle ki, 2014 yerel seçimlerinden hemen önce “CHP gerekiyorsa hiç miting yapmasın. AKP seçimleri iptal etmek için fırsat kolluyor” bile denildi. Çok dikkatli olunmalıydı, tatsızlık çıkarmaktan, sokak hareketleri ile ortamı germekten sakınılmalıydı, AKP olay çıkartıp, “seçimleri askıya aldım” diyebilirdi.

Siyasette, düzen siyaseti de olsa devrimci siyaset de olsa, elbette soğukkanlılık, akılcılık gibi şeyler önemli. Seçimlerden söz ediyoruz. İkiyüzlülüğe, gerçekte olduğundan farklı davranmaya varmadıkça, stratejik davranmak, attığı adıma dikkat etmek de gerekli.

Ama iş, “aman AKP seçimleri de elimizden alır” derken seçimlerin mutlak bir adaletsizlikle yapılmasına, hatta yapılan seçimin de çalınması vardığında gerçekten durmak gerekiyor. Durmak ve gereken tepkiyi vermek.

Seçimleri iyi değerlendirelim, peki. Seçimler bir fırsat, AKP İstanbul’u kaybederse tüm Türkiye’de kaybetmesi olanağı doğar, sonra ne olur demeyeceksek o da tamam.

İyi de... Seçemiyoruz ki!

Demokratik seçimler, yönetenler ve egemen sınıflar için kendilerini onaylatmak, hükmünü sürdürdükleri düzenin kendilerine uygun yöneticilerini belirlemek için bir yol. “Halkın kendi kendini yönetmesi” de bir yerden sonra hikaye. Halk içinde egemen olanların belirlediği bir yönetimin halk tarafından seçilmesi demek daha doğru.

Ama demokratik seçimler, ezilenler için de düzene direnişlerini sergilemek, itirazlarını dile getirmek, yeri geldiğinde düzeni devirmek de dahil olmak üzere düzenle hesaplaşmasını gerçekleştirmek için bir yol.

Hiçbir zaman tam bir adalet ve hakkaniyetle yapılmayan seçimlerin tüm ülkenin kaderini belirlemesini, “hükümet seçildi, şimdi artık herkes sussun da hükümet işini yapsın” diyenlere boyun eğmeyi kabul etmiyoruz.

Buradan “seçim sisteminin ne kadar adaletli olduğu bizi ilgilendirmiyor, zaten seçimle halk yararına bir şey olmaz” gibi bir sonuç ise hiç çıkmaz.

Seçimlerin daha adaletli olması, halkın, emekçi sınıfların seçimlerde sesini daha çok duyurmasına yarar. Gereklidir.

Seçimlerin daha hakkaniyetli olması, sadece parayı bastırıp, imamları öne sürerek borusunu öttürenlerin değil, yoksulların, alın terinden başka serveti olmayanların da sözünü söylemesine yarar. İyidir.

Bu yüzden seçim sisteminin değişmesini istiyoruz.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: