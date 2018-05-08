Savcılık mütalaası: Gazetecilere 95 yıl altı ay hapis istemi

Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Özgür Gündem gazetesinin 'nöbetçi genel yayın yönetmenliği' kampanyasına katılan 12 kişi hakkında toplam 95 yıl altı ay hapis istendi.

KHK’yle kapatılan Özgür Gündem gazetesinin "nöbetçi genel yayın yönetmenliği" kampanyasına katılan 12 kişi hakkında toplamda 95 yıl altı ay hapis cezası talep edildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre kampanyaya katıldıkları için yargılanan isimlerden önce, Özgür Gündem gazetesinin dokuz yazar ve çalışanı hakkında İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davaya dün devam edildi. Davada Reyhan Çapan, Eren Keskin, Ayşe Batumlu, Nuray Özdoğan, Ayşe Berktay, Reyhan Hacıoğlu, Celalettin Can, Hüseyin Aykol ve Filiz Koçali yargılanıyor.

Avukat Özcan Kılıç, geçen duruşmada açıklanan mütalaa karşısında savunma yapmak için süre talebinde bulundu. “Böyle bir yargılama adaletli olmaz” diyen Kılıç, davanın İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Özgür Gündem Ana Davası’yla birleştirilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etmesini dikkate alarak duruşmayı 9 Temmuz’a erteledi. Mahkeme heyeti, dosyanın genişletilmesi talebini reddederken ana davayla birleştirme talebinin gelecek duruşmada değerlendirilmesine karar verdi.

GAZETECİLERE 95 YIL HAPİS TALEBİ

Bu duruşmanın ardından, dokuzu gazeteci olan 13 ismin gazetenin "nöbetçi genel yayın yönetmenliği" kampanyasına katıldıkları gerekçesiyle yargılandıkları davanın duruşması görüldü. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Hüseyin Aykol için "zincirleme biçimde örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 13 yıla kadar ceza istedi.

Celal Başlangıç, Öncü Akgül, Faruk Eren, Ertuğrul Mavioğlu, İhsan Çaralan, Fehim Işık, Celaleddin Can, Ömer Ağın, Veysel Kemer, Dılşah Karakaya ve Yüksel Oğuz’a ise "örgüt propagandası" suçlamasıyla yedi yıl altı aya kadar hapis talep edildi.

Cezaevinde bulunan Mehmet Şirin Taşdemir için ise cezai sorumluluğu bulunmadığından ceza verilmesine yer olmadığı kaydedildi.

Avukatların süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 16 Temmuz’a erteledi.