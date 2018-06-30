Sansürde bir ilk: TRT, kadının gölgesini de buzladı

TRT'nin dün akşam yayınladığı 'Terminatör: Genisys' adlı filmde uyguladığı sansür, sosyal medyada olay oldu. TRT, Sarah Conner'ın duvara yansıyana gölgesini buzlayarak izleyicilere yansıttı.

Alan Taylor'ın yönettiği "Terminatör: Genisys" adlı film dün akşam TRT ekranlarında gösterilirken, Sarah Conner'ın duvara yansıyan gölgesi sansürlendi.

Görenler, TRT'nin bu müdahalesini "dünya sansür tarihine geçecek" şeklinde değerlendirdi.

Laeta Kalogridis ve Patrick Lussier’in senaryosunu yazdığı, 2015 yılında gösterime giren ve "Terminator" serisinin beşinci filmi olan "Terminator: Genisys" dün TRT 1’de yayınlanırken, ilginç bir sansüre uğradı.

Filmin bir sahnesinde soyunan Sarah Cannor'un duvara yansıyan gölgesi TRT tarafından buzlandı. Söz konusu sansür izleyenleri şaşkınlığa uğratırken, sosyal medyada da büyük tepki gördü.

Sahnenin sansürsüz hali şöyle: