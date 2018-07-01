Sabah'tan 'öldürülmesi caiz hayvanlar' haberi!

Türkiye'nin birçok yerinden hayvanlara yönelik şiddet haberleri gelirken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi tepki çeken bir haber yayımladı.

Hayvanlara yönelik saldırılara her gün bir yenisi eklenirken, Sabah Gazetesi tepki çeken bir habere imza attı.

“Öldürülmesi caiz olan hayvanlar" başlıklı haberde, "Bazı hayvanları öldürmenin günah olmadığı" savunularak "Beş (tür hayvan var ki), onları Harem’de ve ihramlı iken öldürmekte bir günah yoktur: Fare, akrep, karga, çaylak ve ısırgan köpek” ifadelerine yer verildi.

Haberde “Yılan, akrep, fare, kurt, karga ve çaylak hakkında ise, Resulüllah (s.a.v.) Efen¬dimiz bunların hilde de, haremde de öldürülmelerini emretmiştir” denildi.