Sabah'ın 'ünlü' söyleşilerinin konuğu yazar İnci Aral: Hükümetin takdir edilecek yanları da söylenmeli

AKP yandaşı Sabah gazetesinde geçen yıl başlayan ve kültür-sanat alanında tanınmış isimlerle yapılan pazartesi söyleşilerinin bu haftaki konuğu yazar İnci Aral oldu. Aral, 'Hükümetin takdir edilecek yanları da söylenmeli' dedi.

AKP yandaşı Sabah gazetesinin, kültür-sanat alanında tanınmış isimlerin "hükümeti takdir eden" sözlerini öne çıkardığı söyleşi dizisi devam ediyor. Daha önce Timur Selçuk, Erdal Beşikçioğlu, Bülent Ortaçgil, Derya Köroğlu, Tunç Başaran, Şükrü Erbaş, Mazhar Alanson gibi isimlerle söyleşen Tuba Kalçık'ın bu haftaki konuğu yazar İnci Aral oldu.

İnci Aral, Türkiye'nin geleceği için ortak paydada buluşulması gerektiğini belirterek "Hükümetin politikaları eleştirilmez değil elbette, eleştirilecek şeyler söylensin ama takdir edilecek yanlar da söylenmeli. 'Ben sizden değilim' diye tu kaka etmek yanlış bir tavır" dedi.

Aral, Kalçık'ın "Geçtiğimiz günlerde sizin de arkadaşınız olan şair Şükrü Erbaş, Sabah'a konuştuğu için belli kesimlerce linç edilmişti. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Ben her mecraya korkusuzca konuşurum; Sabah'a da, Cumhuriyet'e de, Yeni Şafak'a da. Niye konuşurum? Çünkü benim her kesimden okurum var" yanıtını verdi.

"Sanat dünyasında da 'senin sanatçın, benim sanatçım' diye bir ayrışma yaratılmak isteniyor" sorusuna da Aral'ın yanıtı şu oldu:

"Çok yanlış bir tavır bu. Ben bugüne kadar sadece gazetelere değil, televizyon kanallarına da ayrım yapmadan konuştum. Bölerseniz her kesim kendi doğrusunu ve yanlışını özgürce göremez ve eleştiremez. Bölünmeden dolayı yanlış olan bir şeye bile sahip çıkmaya başlar. O yüzden insanları bölmemek lazım. Ülkemizin geleceği için ortak paydada buluşmalı, ülkemizin ortak çıkarlarını korumalıyız. Hükümetin politikaları eleştirilmez değil elbette, eleştirilecek şeyler söylensin ama takdir edilecek yanlar da söylenmeli. 'Ben sizden değilim' diye tu kaka etmek yanlış bir tavır. Genel doğrularda birleşmeliyiz.