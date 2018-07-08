Sabah yazarından Erdoğan'a: Kurucu cumhurbaşkanı

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, 24 Haziran seçimlerini kazanan Erdoğan için 'Kurucu Cumhurbaşkanı' ifadesini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Kurucu Cumhurbaşkanı" ifadesini kullandı.

"2 Temmuz 2014'te yayımlanan yazımın başlığı '1. Cumhurbaşkanı' idi. Henüz 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmamış ancak Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı netleşmişti. Halkın doğrudan oyları ile seçilen Cumhurbaşkanı'nın öncekilerden farklı olacağını vurgulamak için 1. Cumhurbaşkanı demiştim" diyen Müderrisoğlu, "Şimdi de 'Kurucu Cumhurbaşkanı' ifadesini kullanmayı tercih ediyorum... Art niyetlilerin öne sürdüğü gibi bir yeni devlet kuruluyor değil. Kurucu Cumhurbaşkanı, 1000 yıllık devlet geleneğinin köklerini canlandırıyor, milli özgüveni pekiştiriyor, Ankara'daki devlet çarklarının milletin beklenti ve önceliklerine göre işletilmesini hedefliyor. Evet, daha yapacak çok iş, sistem reformunda kat edecek çok mesafe var. Unutmayalım... Her büyük yürüyüş ilk adımla başlar. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.