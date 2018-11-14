Sabah gazetesinde işten çıkarmalar sürüyor

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde geçtiğimiz hafta başlayan işten çıkarmalar devam ediyor.

Takvim, Sabah, Atv ve A Haber'i bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya Grubu'nda işten çıkarmalar sürüyor.

Ömer Faruk Kalyoncu’nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü grupta birçok isimle yollar ayrıldı.

Medyatava'da yer alan habere göre, Sabah Gazetesi'nde uzun yıllardır görev yapan Yazı İşleri editörleri Bülent Değerli, Şirzat Bilallar ile Almanya editörü Altan Gökmen'in gazete ile yolları ayrıldı.

Turkuvaz Grubu'nda geçtiğimiz hafta Turkuvaz Dergi Grubu İnternet İçerik Sorumlusu Cüneyt Türkmen, A Haber Görsel Yönetmeni Mehmet Ali Esirgenç, Esguire Yazı İşleri Müdürü Seda Karan, Takvim Yazı İşleri Editörü Hilal Bayraktar, A Haber Muhabiri Aysu Mola, Sabah Eklerde Muhabir olarak görev yapan Nebahat Koç, Dergiler Foto Muhabiri Tamer Turan ve spor yazarı Metin Tekin ile yollar ayrılmıştı.