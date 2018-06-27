Saadet Partisi'nin yayın organı LGBT'lere nefret kustu

Seçimlere 'Millet İttifakı' adı altında CHP ve İyi Parti'yle birlikte giren Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, Onur Haftası için 'LGBT hastalığına kapılmış sapkınlar, İstanbul'da yine ahlaksızlık kusmaya hazırlanıyor' ifadelerini kullanarak nefret kustu.

24 Haziran seçimlerine "Mİllet İttifakı" adı altında CHP ve İyi Parti'yle birlikte giren Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, “Ahlak ‘sınırı’ aşılıyor” manşeti ile çıktı. Onur Haftası kutlamalarını hedef gösteren "gazete", homofobik söylemlerle LGBT'lere saldırdı.

Milli Gazete’de yayınlanan “Ahlak ‘Sınır’ı Aşılıyor” başlıklı haberin spotunda “LGBT hastalığına kapılmış sapkınlar, İstanbul'da yine ahlaksızlık kusmaya hazırlanıyor” ifadeleri yer aldı.

“Rezil etkinlikler”, “türlü sapkın ve ahlaksızlıklar” gibi nefret içeren söylemlerin yer aldığı metinde, “Hafta boyunca sapkın etkinlikler devam edecek. Bu rezil etkinliklerin bazılarının Çağlayan ve Anadolu Adliyesi gibi kamu binalarında gerçekleştirilecek olması da dikkat çekiyor” denildi.

Her satırında nefret dilinin kullanıldığı haberde, Onur Haftası kapsamında düzenlenecek atölye çalışmaları, panel, söyleşi, film gösterimi ve partiler “sapkınlıklar ve ahlaksızlıklar” olarak nitelendi.

Panel isimlerini de hedef alan Milli Gazete, “Düzenlenecek programların isimleri bile dikkat çekti. ‘Pembe Tezkere’, ‘Çok Eşlilik’, ‘Metreslik’, ‘Eşcinsel namus cinayeti’, ‘Edebiyatta LGBTİ+’ gibi birçok iğrenç panelin düzenlenecek olmasıyla toplumun inanç değerlerine aleni savaş açılacak” denilerek, panel ve söyleşiler "topluma savaş açmak" olarak niteledi.

Milli Gazete, “Valilik’ten gelecek haber merak konusu” diyerek etkinliğin yasaklanması çağrısı yaptı.