Ruslar affetmedi: Davutoğlu röportajı nedeniyle kovdular

Yavuz Oğhan, Ahmet Davutoğlu'yla yaptıkları röportajın ardından RS FM'deki programlarına son verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Gazeteci Yavuz Oğhan, Rusya’nın Sesi (RS) FM’deki programlarının, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla yaptıkları röportajın ardından yayından kaldırıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuz Oğhan, “Türkiye’de hiç bir iyi iş cezasız kalmaz, dün Davutoğlu ile mülakat yaptık bugün programlarımız bitti, üstelik yayını kendi YouTube kanalımızdan yaptığımız halde, #bidebunudinle ile Akif Beki ve İsmail Saymaz’la yaptığımız #söylemesibizden artık RS FM’de değil” dedi.

Oğhan'ın programlarına son verilirken, İsmail Saymaz ise henüz Hürriyet'teki işine devam ediyor.

Ahmet Davutoğlu, dün Oğhan’ın Youtube’da yayınlanan “Bidebunuizle” programında Akif Beki ve İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlamıştı.

Türkiye’de hiç bir iyi iş cezasız kalmaz, dün Davutoğlu ile mülakat yaptık bugün programlarımız bitti, üstelik yayını kendi YouTube kanalımızdan yaptığımız halde, #bidebunudinle ile @makifbeki ve @ismailsaymaz la yaptığımız #söylemesibizden artık RS FM’de değil. pic.twitter.com/hIrVv54QAs — yavuz oğhan (@yavuzoghan) 19 Temmuz 2019

DAVUTOĞLU: HER KAPIYI KAPATSALAR DA BİZ YENİ KAPI AÇACAK, SUSMAYACAĞIZ

Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi. Davutoğlu, “Dün benimle mülakat gerçekleştiren üç basın mensubu Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz’ın programlarına son verilmesinden büyük üzüntü duydum. Kendileri sadece gazetecilik yaptılar. Bu kararın hiç bir izahı yok. Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız” dedi.