Rus gazeteci Babçenko'nun sahte ölümü gazetecileri kızdırdı: Kabul edilemez

Rus gazeteci Babçenko'nun sahte ölümünün haberleştirilmesi, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu tarafından eleştirildi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) öldürüldüğü söylendikten bir gün sonra yaşadığı ortaya çıkan Rus muhalif gazeteci için sahnelenen cinayet oyununu, kabul edilemez olarak niteledi.

Ukraynalı yetkililer, 41 yaşındaki Arkady Babçenko'nun Salı günü dairesinde vurularak öldürüldüğünü söylemişti. Fakat Babçenko, Çarşamba günü kendi cinayetiyle ilgili bir basın brifinginde ortaya çıktı.

IFJ'nin başkanı Philippe Leruth, “Arkady Babçenko hala hayatta ve önemli bir gazeteci olarak işini yapmaya devam edebilir, bu mükemmel. Ancak, cinayet haberini yanlış bir şekilde ortaya koyan Ukraynalı yetkililer, bilginin güvenilirliğine ciddi şekilde zarar verdiler ve bu riskin propaganda operasyonu olarak ele alındığı görülüyor” dedi.

Vladimir Putin ve Rusya'nın Ukrayna ile Suriye politikasının eleştirmeni olan Babçenko ise olayı anlatırken, ölüm fotoğrafı için domuz kanı kullanıldığını, makyözlerin işin içinde olduğunu ve gerçekten morga götürüldüğünü, orada üstünü değiştirdikten sonra oturup haberlerini izlediğini söyledi.