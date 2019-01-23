RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu

İlhan Yerlikaya'nın istifasıyla boşalan RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi.

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın istifasının ardından RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi.

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

1974 yılında Rize'de doğan ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Şahin, AKP iktidarında birçok devlet kurumunda görev yaptı.

İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yapan Şahin, Anadolu Ajansı’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yaptı.