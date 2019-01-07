RTÜK'ten 'cin' yasağı: Artık 'üç harfliler' denilecek

RTÜK, 'cin' kelimesinin kullanılmasını yasakladı, yerine 'üç harfliler' denilmesini istedi.

Program sunucusu Müge Anlı, yayın esnasında "cin" kelimesinin yasaklandığını bunun yerine "3 Harfliler" denilmesi gerektiğini söyledi.

Anlı sunumu esnasında “Çocuğun içinde, RTÜK yasakladığı için söyleyemiyorum, ‘3 Harfliler’ olduğu söylenmiş” ifadelerini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, programın devamında ise yayına bağlanan bir psikiyatristin Cin kelimesini kullanması üzerine Anlı “Ama yani kullanmayın o kelimeyi lütfen beyefendi” diyerek, devam etti: “Bizim başımızı RTÜK'le belaya sokmayın lütfen. o kelime yasaklı. İki saattir boşuna mı ‘üç harfli' diyoruz biz” dedi.

‘ŞARAP SANSÜRÜ’

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, FOX'ta ekrana gelen ‘Hayati Tehlike’ filminde ‘şarap’ kelimesinin sansürlendiğini iddia etti. Koloğlu, “Nedir bu ‘şarap' durumu? RTÜK ceza mı kesiyor? Yoksa mahalle baskısı mı? Gençler şarap lafını duyunca etkilenip içmeye mi başlayacaklar?” dedi.