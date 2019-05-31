RTÜK'te 'akraba' dönemi: Yandaş atamaları tam gaz devam ediyor

RTÜK'te Üst Kurul Başkanlığı'na getirilen Ebubekir Şahin'in birçok eski ve yeni AKP’li yöneticinin akrabasını önemli görevlere getirdiği ortaya çıktı.

RTÜK’te beş ay önce Üst Kurul Başkanlığı’na getirilen Ebubekir Şahin’in birçok eski ve yeni AKP’li yöneticinin akrabalarını göreve uygun olmamalarına rağmen önemli görevlere getirdiği ortaya çıktı.

Ocak ayında RTÜK Üst Kurul Başkanlığı’na getirilmesinin ardından yaptığı “eş dost” atamalarıyla dikkatleri çeken Ebubekir Şahin’in AKP'li yöneticilere kıyağı sürüyor.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, MHP Lideri Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü’nün eşinden, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına kadar birçok isim RTÜK’te görevlendirildi. Yeni atanan birçok ismin yapacağı iş hakkında “bir fikrinin olmadığı” öğrenildi.

Önce unvansız olarak RTÜK’e alınan Sinem Ayhan, ön lisans mezunu olmasına karşın daha sonra “daire başkan yardımcısı” olarak görevlendirildi. Ayhan, Şahin’in tartışmalı atamalarından ilki.

AKP’Lİ ESKİ BAŞKANIN GELİNİ DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Eski AKP Ankara İl Başkanı Nurettin Akman’ın gelini İlke Akman da RTÜK Başkanı’nın tartışmalı atamaları arasında yer aldı. İlke Akman da atanması için gerekli görev süresini tamamlamadan daire başkan yardımcısı oldu. Bu atamanın ardından gelen tepkiler üzerine Şahin’in İlke Akman’ı başkan yardımcılığından alarak Başkanlık makamında görevlendirdiği bildirildi.

18 yıl önce emekli olarak görevinden ayrılan Feridun Çıldık’ın yeniden RTÜK’te göreve getirilmesi de kurum içerisinde tartışmalara neden oldu. Daire Başkan Yardımcısı olarak atanan Çıldık’ın eşinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu ETS Tur şirketinde bir dönem çalıştığı da iddia edildi.

AKP'Lİ BÜROKRAT EŞİNE İŞ

AKP iktidarı döneminde birçok Bakanlık ile bağlı birimlerinde bürokrat olarak görev yapan Osman Nacar’ın eşi Esin Nacar da RTÜK’te kendisine iş buldu. Başkan Ebubekir Şahin’in, Esin Nacar’ı Başkanlık Müşavirliği’ne atayıp makam odası tahsis ettiği bildirildi. Esin Nacar’ın da kuruma uğramadığı öne sürüldü. Henüz üç yıllık kamu çalışanı Ömer Faruk Duran da RTÜK Başkanı’nın atamalarından nasibini aldı. Duran’ın SETA Başkanı Burhanettin Duran’ın kardeşi olduğu ve kurumda personelle ilgili raporlar hazırladığı iddia ediliyor.

ESKİ ZABITA RTÜK'TE MÜŞAVİR

Zabıta olarak kamuda görev yapan Hasan Basri Ilık da RTÜK Müşaviri olarak atandı.

RTÜK Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, “Göreve başladıktan sonra yakın çalışma ekibimi belirleme hakkına sahibim. Daha verimli çalışmak için bildiğim insanları görevlendirmek istedim” dedi.