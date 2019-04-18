RTÜK Başkanı: Yayıncılık ve özgürlükler konusunda Avrupa'dan öndeyiz

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yakın zamanda yönetmeliğin tamamlanmasıyla internet medyası üzerindeki yayınları da denetleyeceklerini belirterek 'yayıncılık ve özgürlükler anlamında Avrupa'dan ileride olunduğunu' öne sürdü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Göğsünüzü gere gere şunu söyleyebilirsiniz, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden öndeyiz. Özgürlükler anlamında da öndeyiz. Avrupa Birliğinin kabul etmiş olduğu metinler anlamında da öndeyiz" dedi.

Sakarya'da bir konferansta konuşan Şahin, RTÜK'ün sadece dizi ve yapımlara ceza kesen bir kurum olarak bilindiğini belirterek "Şimdi inşallah yeni dönemde internet ortamında yayın yapan kuruluşları da denetleyecek olan önemli bir üst kurul. Böyle olunca RTÜK'ü sadece yayınlanan dizi, programlara ceza veren, onları durduran, kapatan ve para cezası veren bir üst kurul olarak görmemek lazım" dedi.

​'İNTERNET MEDYASI DA DENETLENECEK'

Yakın zamanda yönetmeliğin tamamlanmasıyla internet medyası üzerindeki yayınları da denetleyeceklerini vurgulayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak birçok konuda hükümetimizin son dönemdeki özellikle vermiş olduğu özgürlük alanıyla ilgili olarak Avrupa Birliğinin birçok konusunda öndeyiz, özellikle yayıncılık konusunda. Avrupa Birliği internet medyasının düzenlemesi konusundaki taslak metnini daha yeni kabul etmişler. Biz 1 sene önce bunu kabul etmişiz. Özellikle internet medyası üzerindeki denetim veya düzenleme tedbirlerini herkesten önce çok şükür biz kabul ettik ve bunun uygulamasını yapıyoruz. Yani arkadaşlar göğsünüzü gere gere şunu söyleyebilirsiniz, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden öndeyiz. Özgürlükler alanında da öndeyiz. Avrupa Birliğinin kabul etmiş olduğu metinler anlamında da öndeyiz."