Reytingde zirve yapan ortak yayın sonrası seyirci Survivor'a geçti

Dün akşam gerçekleşen Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım canlı yayın buluşmasının reyting sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, ortak yayın zirvede yer aldı. Programın sona ermesinin ardından seyircinin tercihiyse Survivor oldu.

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam karşı karşıya geldiği buluşma sakin geçerken reytinglerin tümünü topladı.

Harbiye'deki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen canlı yayın pek çok kanaldan ortak yayımlanırken, seyircinin tercihi Küçükkaya'nın kanalı Fox TV oldu.

16 Haziran akşamı reytinglerde Total, AB ve ABC1 kategorilerinin galibi Fox TV olurken Kanal 7 ve Beyaz TV ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Ortak yayın sona erdikten sonra TV seyircisinin en çok tercih ettiği programsa Survivor yarışması oldu.