Reuters Enstitüsü: Türkiye'de iktidarın medya üzerindeki kontrolü arttı

Reuters Enstitüsü’nün Dijital Haberler Raporu’na göre, Türkiye'de iktidarın medya üzerindeki kontrolü artarken, aynı raporda televizyonun Türkiye'de en önemli haber aracı olarak yerini koruduğu tespiti yer aldı. Raporda yazılı gazete ve dergilerin yıllık tirajının 2013-2017 arasında yüzde 33 düşüş gösterdiği kaydedildi.

Oxford'da yer alan Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü'nün 2019 yılına ilişkin Dijital Haberler Raporu'nda Türkiye'ye ilişkin de tespitler yer aldı.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, söz konusu raporun Türkiye bölümünde Doğan Medya Grubu bünyesindeki basın organlarının Demirören Holding'e geçmesinin ve Habertürk ile Vatan gazetelerinin yazılı basın hayatlarına son vermesinin ardından ülkede medyada yaşanan son gelişmelere dikkat çekildi.

Raporda ayrıca yazılı gazete ve dergilerin yıllık tirajının da 2013-2017 arasında yüzde 33 düşüş gösterdiği kaydedildi.

Raporda Türkiye'de televizyonun hala en önemli haber takip aracı olduğuna da dikkat çekildi.

Yazılı basına ilginin ise azalmakla birlikte uluslarası standartlara göre hala yüksek olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca podcastlerin kullanımında da artış görüldüğü; bunların haber içeriklerinin yanı sıra, spor, edebiyat, bilim ve İngilizce öğreniminde giderek daha yaygın olarak kullanıldığı bilgisi yer aldı.

Raporda en çok güven duyulan basın kuruluşlarının Fox TV ve NTV ile Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri olduğu belirtildi. Buna karşın iktidara yakın medyaya duyulan güvenin azaldığı da söz konusu raporda ifade ediliyor.

Sosyal medya mecralarının ise özellikle gençler tarafından yaygın olarak tercih edildiği, sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları arasında yüzde 49 ile YouTube'un en yaygın kullanılan platform olduğu belirtildi. YouTube'u yüzde 47 ile Facebook takip ederken, WhatsApp yüzde 33 ile üçüncü sırada, Instagram ise dördüncü sırada yer aldı.