Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 152'nci sayısı "Seçim meydanını düzene terk etmeyeceğiz: Rantçıların Ensesindeyiz" manşetiyle yarın okurlara ulaşacak.

Düzen partilerinin yerel seçim için adaylarını birer birer açıkladıkları haftanın hemen ardından yayımlanan gazetede, yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nin tavrı ele alınıyor. "Biz seçimimizi yaptık" başlıklı değerlendirmede, TKP'nin seçimlere hangi bakış açısı ve perspektifle girdiği anlatılıyor.

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarıyla buluşacak olan gazetedeki bazı konu ve başlıklar şöyle: