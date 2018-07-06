Posta gazetesinin yeni yayın yönetmeni belli oldu

Posta gazetesinin yeni genel yayın yönetmeni, Emre İskeçeli oldu.

Rıfat Ababay'ın 22 yıldır sürdürdüğü genel yayın yönetmenliği görevini bırakmasının ardından Posta gazetesinin başına Emre İskeçeli geldi.

Medyaradar'ın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde okuyan Emre İskeçeli, 15 yılı aşkın bir süre medyada üst düzey yönetici olarak görev aldı. Sabah Gazetesi’nin ekonomi servisinde başladığı meslek hayatına, 2002-2014 yılları arasında Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olarak devam eden İskeçeli, daha sonra Sözcü’ye geçti. Sözcü gazetesinde yan yayınlar sorumlusu olarak görev yapan İskeçeli, son olarak İz İletisim’de genel müdürlük görevini yürüttü.